Ein Meilenstein für den Verein

Für den Bundespokal der LTV-Mannschaften M 12-15 wurde Nachwuchstalent Sebastian Wiese vom FC Viktoria Hettingen vom Badischen Turner Bund (BTB) nominiert. Eine Mannschaft besteht jeweils aus sechs Turnern, wobei fünf Turner am Gerät turnten und vier in die Wertung kamen. In der BTB-Auswahlmannschaft M 16-29 stellte der FC Viktoria Hettingen mit Pascal Briem, Robert Balint, Nicolas Heck,

...