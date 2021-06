Ridge Munsy verlässt die Würzburger Kickers

Würzburg. Ridge Munsy wird den FC Würzburger Kickers verlassen. Der Zweitliga-Aufsteiger Hansa Rostock verpflichtet den Stürmer für die kommende Saison. Der 31-jährige Schweizer wechselte im vergangenen Sommer vom FC Thun an den Dallenberg. In der abgelaufenen Zweitligasaison erzielte Munsy in 27 Partien sieben Tore für die Kickers. „Wir danken Ridge für seinen Einsatz in der abgelaufenen Spielzeit. Er hat sich stets vorbildlich verhalten und in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wir wünschen ihm in Rostock alles Gute“, so Vorstand Sport Sebastian Schuppan.

