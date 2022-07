Ein Boxberger an der Verbandsspitze

Beim ordentliche Verbandstag des Badischen Tischtennis-Verbandes in der Sport-und Festhalle in Ispringen standen neben der Entlastung des bisherigen Vorstandes auch turnusmäßig die Neuwahlen des Präsidiums auf dem Programm. In einer Kampfabstimmung setzte sich der Boxberger Thomas Henninger mit 254:147 Stimmen als neuer Präsident vor Holger Karl (Bürgermeister der Gemeinde Bammental)

...