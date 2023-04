Dertingen II erwischt den Meister kalt

Die Spielklassen im Tischtennisbezirk Tauberbischofsheim biegen in die redensartliche Zielgerade ein oder haben die Spielsaison bereits abgeschlossen. In den Begegnungen der Kreisliga und der Kreisklasse C gewannen jeweils jene Teams, welche in der Tabelle besser stehen. In der Kreisklasse A überraschte der Tabellenletzte SV Dertingen II mit einem Sieg beim Meister SV Niklashausen IV.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kreisliga Tauberbischofsheim

FC Külsheim III – SG Dörlesberg/Nassig II 9:7

Mehr zum Thema Tischtennis Entscheidungen und Vorentscheidungen Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballkreis Buchen SpG Ahorn feiert Torfestival vor heimischem Publikum Mehr erfahren

Külsheim III: (Einzel) Michelberger, Würzberger, Stang, Düll, Manuel Meixner, Daniel Meixner, (Doppel) Michelberger / Würzberger, Stang / D. Meixner, Düll / M. Meixner

Dörlesberg/Nassig II: (Einzel): Kunkel, Betzel, Schulz, Alletzhäusser, Müller, Lang, (Doppel) Betzel / Müller, Kunkel / Schulz, Alletzhäusser / Lang

Spielverlauf: 0:1 Kunkel / Schulz, 1:1 Stang / D. Meixner, 1:2 Alletzhäusser / Lang, 2:2 - 4:2 Michel-berger, Würzberger, Stang, 4:3 Schulz, 5:3 M. Meixner, 5:4 - 5:5 Müller, Kunkel, 6:5 - 7:5 Würzberger, Stang, 7:6 - 7:7 Alletzhäusser, Müller, 8:7 - 9:7 D. Meixner, Michelberger / Würzberger.

SV Niklashausen III – TSV Tauberbischofsheim II 9:0

Niklashausen III: (Einzel) Mario Heß, Hamann, Rainer Heß, Sorger, Drach, Schöllig, (Doppel) M. Heß / Drach, Hamann / R. Heß, Sorger / Schöllig

Tauberbischofsheim II: (Einzel) Müller, Scherer, Arnold, Henninger, Röder, Adam, (Doppel) Müller / Henninger, Scherer / Arnold, Röder / Adam

Spielverlauf: 1:0 - 9:0 M. Heß / Drach, Hamann / R. Heß, Sorger / Schöllig, M. Heß, Hamann, R. Heß, Sorger, Drach, Schöllig

TTC Großrinderfeld – ETSV Lauda II 7:9

Großrinderfeld: (Einzel) Schörösch, Stolzenberger, Weimert, Baumann, Horn, Kirchner, (Doppel) Schörösch / Stolzenberger, Weimert / Baumann, Horn / Kirchner

Lauda II: (Einzel) Herrmann, Dertinger, Slomka, Muhr, Kirschning, Neuser, (Doppel) Slomka / Muhr, Herrmann / Dertinger, Kirschning / Neuser

Spielverlauf: 0:1 - 0:2 Herrmann / Dertinger, Slomka / Muhr, 1:2 - 2:2 Horn / Kirchner, Schörösch, 2:3 - 2:5 Herrmann, Muhr, Slomka, 3:5 - 5:5 Horn, Kirchner, Schörösch, 5:6 - 5:8 Dertinger, Slomka, Muhr, 6:8 - 7:8 Horn, Kirchner, 7:9 Slomka / Muhr

TTC Bobstadt – TTC Oberschüpf 9:4

Bobstadt: (Einzel) Seeberger, Quenzer, Scherer, Behringer, Beier, Müller, (Doppel) Seeberger / Quenzer, Scherer / B. Behringer, Beier / Müller

Oberschüpf: (Einzel) Simon Weiland, Henninger, Holzer, Gerald Weiland, Stäbe, Kaiser, (Doppel) S. Weiland / Holzer, Henninger / Kaiser, G. Weiland / Stäbe

Spielverlauf: 1:0 Seeberger / Quenzer, 1:1 S. Weiland / Holzer, 2:1 Beier / Müller, 2:2 - 2:3 Henninger, S. Weiland, 3:3 Scherer, 3:4 Holzer, 4:4 - 9:4 Beier, Müller, Seeberger, Quenzer, Scherer, Behringer

Kreisklasse A

SV Niklashausen IV – SV Dertingen II 6:9

Spielverlauf: 0:1 - 0:3 Scheckenbach / Schulz, Holzmann / Jahns, Diehm / Bethäuser, 1:3 Kohl, 1:4 Holzmann, 2:4 - 4:4 Anderlik, Ebner, Flegler, 4:5 - 4:7 Diehm, Holzmann, Jahns, 5:7 - 6:7 Anderlik, Ebner, 6:8 - 6:9 Diehm, Bethäuser

FC Wertheim-Eichel – TSV Assamstadt II 0:9

Die Heimmannschaft ist zur Begegnung nicht angetreten.

Kreisklasse C

TSV Gerchsheim – TTV Oberlauda II 6:1

Spielverlauf: 1:0 - 3:0 Arnold Seubert / Michel, Wagner / Szeitszam, A. Seubert, 3:1 Vincent Stolze, 4:1 - 6:1 Matthias Seubert, Szeitszam, A. Seubert.

FC Gissigheim III – VfR Uissigheim 6:2

Spielverlauf: 1:0 Noll / Bundschuh, 1:1 Heerd / Meininger, 2:1 Noll, 2:2 Heerd, 3:2 - 6:2 Hartmann, Köhler, Noll, Bundschuh