Marco Henninger (grüne Trainingsjacke) gewann zum wiederholten Mal die Konkurrenzen in der Herrenklassen S, der so genannten Königsdisziplin. Unser Bild zeigt ihn zusammen mit den weiteren Platzierten in dieser Klasse sowie den Siegern der Herrenklasse B im Einzel und im Doppel sowie im Mixed.

© Christoph Muhr