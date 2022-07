Böhm bleibt bei den Wölfen

Mit Lukas Böhm hat nun der letzte Spieler des momentanen Kaders seinen Vertrag bei den Rimparer Wölfen verlängert. Seit 2016 ist der gebürtige Regensburger bereits bei den Wölfen aktiv und wird nun in seine siebte Saison für das Wolfsrudel gehen, nachdem er sein Arbeitspapier erneuert hat: „Ich freue mich darauf, in der tectake Arena wieder Handballfeste zu feiern und den Umbruch im nächsten Jahr erfolgreich mitzugestalten“, sagt der Spieler zu seinen Beweggründen. „Würzburg und die Leute hier sind mittlerweile zu meinem zweiten Zuhause geworden. Außerdem kann ich mein Masterstudium in Ruhe beenden, was die Wölfe zu einem guten Gesamtpaket für mich macht.“

„Ich freue mich, dass Lukas weiterhin die Treue zu uns hält“, sagt derweil Wölfe-Geschäftsführer Roland Sauer.

„Inzwischen ist Lukas kaum noch wegzudenken und mit seiner siebten Saison einer der Dienstältesten im Team. Er passt einfach in unsere Philosophie. Das zeigt auch die Tatsache, dass er zeitnah mit dem Abschluss seines Studiums auch erfolgreich den dualen Ansatz von uns verkörpert hat.“