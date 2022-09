Nach dem schlechten Start stehen Wölfe unter Zugzwang

Nach der enttäuschenden Heimniederlage gegen den TSV Bayer Dormagen geht es für den Handball-Zweitligisten Wölfe Würzburg ins Mittelhessische. Dort wartet mit dem TV Hüttenberg erneut eine Herausforderung auf die Wölfe. Am Samstag, 1. Oktober, ab 19.30 Uhr kämpfen die „Grün-Weißen“ um die nächsten zwei Punkte.

Am vergangenen Freitag mussten die Wölfe gegen den TSV Bayer Dormagen die erste Heimniederlage der Saison hinnehmen. Die Gäste entschieden die Partie mit 30:28 für sich. Die Wölfe stehen nach drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen nicht gut da: Tabellenplatz 17.

Das letzte Aufeinandertreffen mit Hüttenberg entschied das „Wolfsrudel“ mit 32:29 am 26. Spieltag der vorigen Saison für sich. In der letzten Partie im Sportzentrum in Hüttenberg, musste das Team von Trainer Julian Thomann allerdings eine deutliche Niederlage (23:32) hinnehmen. Momentan steht der Gastgeber mit 4:4 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz.

Der TV Hüttenberg spielt seit Jahren erfolgreich eine 3:2:1-Abwehr, die für viele Gegner nur schwer zu knacken ist. Dazu verfügt die Mannschaft über junge und individuell gut ausgebildete Spieler auf allen Positionen. Dreh- und Angelpunkt in der Offensive ist Ian Weber. Der Spielmacher ist aktuell vorne mit dabei, wenn es um den erfolgreichsten Torschützen der 2. Handball-Bundesliga geht, traf bereits 28-mal und bereitete dazu noch weitere acht Treffer vor.

Kühlen Kopf bewahren

Die Wölfe müssen nicht nur gegen die Mannschaft von Johannes Wohlrab einen kühlen Kopf bewahren, sondern auch beim Publikum und der hitzigen Atmosphäre in Hüttenberg. Umso mehr freut sich das Team auf die Unterstützung der eigenen Fans, die mit nach Hüttenberg fahren werden!

Info: Sportdeutschland.TV zeigt das Spiel wie gewohnt im kostenfreien Livestream.