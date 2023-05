Buchener Schlussspurt

TV Mosbach – TSV Buchen 28:32

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Buchen: Nirmaier, Noe (beide Tor), Zaiser, J. Weber (1 Tor), Kraft (2), R. Weber (4), Große (2), Rohmann, Beck (2), M. Weis (1), Schmitt (5), Röckel (6/davon 4 Siebenmeter), Weimer (9), J. Weis.

Der TSV agierte in den ersten Spielminuten motiviert und selbstsicher. Man wollte dem TV Mosbach zeigen, dass man verdient als Landesliga-Meister die nächste Saison in der Verbandsliga bestreiten will. Doch die Mosbacher bewiesen früh, dass sie in diesem Spiel noch einmal alles investieren wollen, um die Buchener zu ärgern. Zur Pause führten die Gastgeber sogar mit 18:16.

Mehr zum Thema Der Spieltag im Fußballkreis Buchen Plötzlich wittert Gommersdorf II seine Chance Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Handball-Badenliga Friedrichsfeld fehlen Kleinigkeiten Mehr erfahren

In die zweite Halbzeit zwei starteten die Gäste aus Buchen wieder deutlich besser in die Partie. Der Vorsprung der Hausherren wurde schnell egalisiert und es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe.

Gegen Ende der Partie war den Hausherren anzumerken, dass sie das Tempo nicht bis zum Schluss hochhalten können. Buchen investierten alles in den Schlussspurt. Die Abwehr ließ kaum noch eine Chance zu und im Angriff netzte man erfolgreich ein. So erspielten sich die Buchener in den letzten fünf Minuten der Saison einen Vorsprung, der nicht mehr einzuholen war. Trotz mancher Höhen und Tiefen gewannt der TSV am Ende verdient mit 32:28 und verabschiedete sich in Richtung Verbandsliga. srö