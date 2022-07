„Wir wollen uns wieder ins Rampenlicht schieben“

Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Viele namhafte Vereine zieht es in der Vorbereitungsphase auf die neue Spielzeit in den sonnigen Süden oder nach Österreich. Der ehemalige Bundesligist Stuttgarter Kickers hat Tauberbischofsheim dazu auserkoren, um den Feinschliff für die kommende Runde zu erhalten, die in Kürze in der Oberliga Baden-Württemberg startet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sportlicher Leiter der Degerlocher ist seit 1. Januar der ehemalige Bundesligaprofi Marc Stein (unter anderem Hansa Rostock, Hertha BSC Berlin). „Ich hatte mir das hier alles angeschaut und gleich ein gutes Gefühl“, so der 38-Jährige im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. „Der Aufenthalt hier macht Lust auf mehr.“ Die Trainingsbedingungen in der Kreisstadt seien vorzüglich, so Stein, der mit den „Blauen“ im Hotel „Das Bischof“ für gut eine Woche Quartier bezogen hat. Die Aktiven fühlten sich wohl, was wichtig sei, „damit sie zusammenfinden“.

Sportdirektor Marc Stein, ehemaliger Bundesligaprofi von Hansa Rostock und Hertha BSC Berlin, hat mit den Stuttgarter Kickers einiges vor. © Klaus T. Mende

Die Mannschaft sei heiß auf die neue Spielzeit, nachdem die Rückkehr in die Regionalliga zuletzt aufgrund eines Tores in der Aufstiegsrunde nur denkbar knapp verfehlt worden war. „Das primäre Ziel haben wir nicht erreicht“, blickt Marc Stein zurück. Dennoch sei eine überragende Runde absolviert worden: „Ob es schon mal eine Mannschaft gab, die mit 91 Punkten nicht aufgestiegen ist?“

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball Die Wahrheit liegt auf dem Platz Mehr erfahren Handball Den Abstieg als Chance nutzen Mehr erfahren Fußball Peter Kurzweg verlängert Mehr erfahren

Dadurch sei die Qualifikation für den DFB-Pokal (in der ersten Runde wartet Greuther Fürth) gegen den SSV Ulm etwas hinten runtergefallen. „Das ist aber eine Belohnung für die Jungs und für den Verein.“

Durch die Neuzugänge sei die Mannschaft breiter aufgestellt und habe sehr viel Qualität. Deswegen soll die Oberliga für die Kickers nur eine Durchgangsstation sein auf dem Weg nach oben. „Für unsere Gegner ist die Partie gegen uns jeweils das Spiel des Jahres – und sie wollen uns schlagen“, meint der Sportdirektor, der auf die große Fanunterstützung, selbst in der Fünftklassigkeit, verweist. Bei den Anhängern sei eine gewisse Erwartungshaltung auszumachen – und der würde man gerne gerecht werden: „Wir wollen liefern wie zuletzt – und ähnlich viele Punkte holen.“ Dann sollte der Titelgewinn gelingen.

Die „Roten“ direkt vor der Haustüre, das sei für die Kickers kein Nachteil. „In der Medienlandschaft ist es dadurch ruhiger, weil der Fokus eher auf dem VfB liegt“, hebt Marc Stein hervor. Gewisse Dinge seien so besser zu situieren, schließlich würden die Kickers nicht so beäugt. „Wir sind gewillt, erst mal zu wachsen, uns auch wieder mehr ins Rampenlicht zu schieben“, weil die Kickers ein Stück weit eine Marke und aus Tradition nach wie vor präsent seien.

Die Erfolge der Vergangenheit spielten bei den „Blauen“ – die Kickers brachten große Namen wie Jürgen Klinsmann, Guido Buchwald, Fredi Bobic oder Walter Kelsch hervor – in der Gegenwart keine große Rolle. „Man sieht jedoch, was möglich ist.“ Dies solle aber nicht überbewertet werden, denn „wir sind nicht ohne Grund im Jetzt und Hier“. In der Vergangenheit seien nicht immer optimale Entscheidungen getroffen worden oder aber es sei nicht genug Wert darauf gelegt wurde, „alles ein Stück weit zu verbessern“, meint der Ex-Profi selbstkritisch. „Deswegen wollen wir mit Ruhe, Geduld und Sachlichkeit in andere Sphären gelangen, wieder mehr Gesicht zeigen, mehr erlebbar sein.“

Dieser Weg soll seriös beschritten werden – nicht durch irgendwelche Kraftakte, sondern durch ein Tun, das „zu uns passt und mit dem sich der Verein identifizieren kann“. Um die ins Auge gefassten Ziele zu erreichen, werde auch künftig stark auf den eigenen Nachwuchs gesetzt, der traditionell zur „belle Etage“ des Jugendfußballs im Ländle gehört. Der Aufenthalt in der Kreisstadt soll dabei eine Zwischenstation auf dem Weg zurück in den Profibereich sein.

Das Trainingslager im Taubertal hat im Übrigen Reiner Geyer, 55-facher Ex-Bundesligakicker des 1. FC Nürnberg, organisiert, der mit seinem Kumpel Markus Stuhr eine Agentur betreibt. In Zukunft ist es deren Bestreben, namhafte Vereine aus verschiedenen Sportarten hierher zu holen.