„Ich will andere Menschen begeistern und inspirieren an sich zu glauben, sie auf ihrem Weg zu ihren Zielen begleiten und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen“. Chris Bennet Bröker, frischgebackener Deutscher Meister der Profi-Freestyle-Footballer, weiß wovon er spricht, denn in seiner Schulzeit war der Enkel des Boxberger Landwirtschaftsmeisters Karl Hofmann eher schüchtern.

...