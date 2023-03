Wachablösung an der Tabellenspitze: Da Gaisbach zu Hause nicht über ein torloses Remis gegen Niedernhall/Weißbach hinausgekommen ist, Sindringen/Ernsbach und Wachbach aber ihre Spiele gewonnen haben, rückte alles enger zusammen und Sindringen/Ernsbach an die Spitze der Liga. Gaisbach ist nun Zweiter vor Wachbach. Am Samstag kommt es nun zum Topspiel zwischen Sindringen/Ernsbach und Wachbach.

