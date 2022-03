Schiedsrichter zeigt 20 gelbe Karten

Das Nachholspiel der U 19-Oberliga zwischen Hollenbach und Neckarelz endet in einem kuriosen Spiel 2:2.

Die favorisierten Hollenbacher versuchten von Beginn an, Ball und Gegner laufen zu lassen und das Spielgeschehen zu kontrollieren. Die Herangehensweise der Neckarelzer wurde schnell deutlich: Mit langen Bällen und Kontersituation versuchten sie, zum Erfolg zu kommen.

Hollenbach ging in der siebten Minute durch einen Freistoß von Hannes Limbach in Führung. Man merkte den Jungs vom FSV an, dass sie sofort nachlegen wollten, allerdings führte ein langer Ball und eine Unachtsamkeit dazu, dass Kaan Cinar in der zwölften Minute frei vor Luis Rohn auftauchte und den Ausgleich erzielte. Und damit nicht genug, Neckarelz drehte mit einem sehr fragwürdigen Treffer sogar die Partie. Wieder erfolgte ein langer Ball auf den eigentlich im Abseits stehenden Cinar, jedoch kam dieses Mal noch ein Hollenbacher Verteidiger dazwischen und spielte den Ball mit dem Oberschenkel zum Torhüter zurück. Dieser nahm den Ball auf. Der Schiedsrichter wertete das Zuspiel aber als Rückpass und gab Freistoß für Neckarelz. Diesen verwertete Nino Trebisonda in der 24. Minute.

Das Spiel wurde nun immer zerfahrener und hektischer. Der Schiedsrichter pfiff jeden Körperkontakt und gab den Spielern beider Mannschaften nahezu bei jedem seiner Pfiffe eine gelbe Karte. Hinzu kam, dass es mehrere Minuten dauerte, bis das Spiel anschließend fortgesetzt wurde. Die Hollenbacher versuchten immer wieder anzurennen, aber der Spielfluss wurde ständig unterbrochen.

In der zweiten Hälfte geschah dann eigentlich das, was nach der ganzen Kartenflut folgen musste. Ein Spieler von Neckarelz, der bereits mit gelb verwarnt wurde, erhielt nochmals eine gelbe Karte. Allerdings hatte der Schiedsrichter bei den vielen gelben Karten wohl den Überblick verloren – und so durfte er weiterspielen. Trotzdem gelang Maxi Beck mit einem schönen Weitschuss der 2:2-Ausgleichstreffer. Der FSV war bemüht und wollte den Siegtreffer. Die dickste Möglichkeit bot sich hierbei Rico Hofmann. Allerdings klärte ein Verteidiger auf der Linie. So blieb es letztendlich beim 2:2-Unentschieden. Hier sei erwähnt, dass es neun gelbe Karten für Hollenbach und elf gelbe Karten für Neckarelz gab – und das in einer keinesfalls unfairen Begegnung.

Hollenbach trifft am Sonntag im ersten Rückrundenspiel zu Hause auf den VfR Aalen. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

Tobias Ippendorf: „Ich bin mit unserer Leistung nicht zufrieden und enttäuscht, dass wir nur Unentschieden gespielt haben. Wir haben viele Dinge nicht auf den Platz bekommen und zu oft die falschen Entscheidungen getroffen. Die Schuld liegt in erster Linie bei uns. Leider hat auch der Schiedsrichter seinen Teil dazu beigetragen, dass kein Spielfluss zustande kam. Dass er einem gegnerischen Spieler zweimal die gelbe Karte gibt, darf nicht passieren.“ fsv