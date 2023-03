Kennt Jürgen Wöppel wieder das richtige Rezept?

In der einzigen Samstagspartie in der Landesliga Odenwald will sich der FV Lauda im Heimspiel gegen den TuS Großrinderfeld nicht noch einmal wie beim 0:1 im Hinspiel überraschen lassen. Offenbar hatte der frühere Laudaer Trainer Jürgen Wöppel damals das richtige Rezept gefunden, um den Aufsteiger auf die Siegerstraße zu bringen. Im Rückspiel wäre ihm eine Punkteteilung beim

...