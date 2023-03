Jugendförderung wieder mehr ins Blickfeld rücken

Kaum rollt in den Ligen wieder der Ball, machte der FC Grünsfeld nachdrücklich auf die Bedeutung der Jugendförderung aufmerksam. Über das Wochenende veranstaltete der FC den „Kicks Cup“, bei dem sich die Fußballjugend von Top-Vereinen aus vier Ländern zu einem Leistungsvergleich traf. Dabei ging es hoch her in rasanten Partien, die häufig auf sehr hohem spielerischen Niveau

...