Hollenbach startet Abenteuer Oberliga

Oberliga-Aufsteiger FSV Hollenbach ist nach nur drei Wochen Pause in die Saison-Vorbereitung gestartet. Mit dabei waren die drei externen Neuzugänge Marc Wagemann (TSV Crailsheim), Benjamin Kurz (TSV Ilshofen) und Jann Baust (VfR Gommersdorf). Wegen einer Krankheit musste Daniel Schmelzle (TSV Ilshofen) passen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das ist eine mega Truppe“, sagte Wagemann. „Ich kannte die Jungs ja schon aus den letzten Jahren, in denen ich gegen sie gespielt habe. Wir haben eine gute Qualität und wir gut gerüstet für die Oberliga sind.“

Schon die erste Einheit war intensiv. Trainer Martin Kleinschrodt und Stefan Roth forderten ihre Jungs. „Das hat schon Bock gemacht“, sagte Wagemann. „Das war ein guter Start.“ Am Dienstagabend steht bereits das erste Testspiel gegen die Spvgg Ansbach (Aufsteiger Regionalliga Bayern) an. „Nach meinen Jahren in Crailsheim war es an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen“, sagte Wagemann über seinen Wechsel. „Mit Manuel Hofmann habe ich einen Spieler neben mir, von dem ich was lernen kann.“ Klar ist ihm, dass ein großer Konkurrenzkampf in der Defensive herrscht. „Aber das macht einen besser“, sagt Innenverteidiger Wagemann. „Mein Ziel ist es auf jeden Fall, von Beginn an zu spielen.“

Mehr zum Thema DFB-Frauen PSG-Profi Sara Däbritz: Messi und Mbappé nur aus der Ferne Mehr erfahren Borussia Dortmund Hummels voller Tatendrang: «Ich habe mir viel vorgenommen» Mehr erfahren

Kleinschrodt sieht entspannt auf die Vorbereitung, nachdem der Druck der letzten Verbandsliga-Spiele nun abgefallen ist. „Die zeigen sich uns und wir können entscheiden. Es liegt an jedem Einzelnen selbst, ob er spielt oder nicht.“ Auch sein erster Eindruck war positiv: „Ich denke, die Neuen passen wie die Faust aufs Auge zum FSV.“ Schließlich haben Schmelzle, Baust und Kurz auch Hollenbacher Vergangenheit und sind alte Bekannte.

„Es war eine super Stimmung“, sagte Kurz. „Das war ein super Einstand. Es war schon ordentlich Zug drin, das gefällt mir.“