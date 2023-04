Harthausen im Derby nur Außenseiter

Nach dem 1:3 gegen Apfelbach/H. und dem 1:1 im Ortsderby beim FC Igersheim steht für den SV Harthausen das dritte Nachbarschaftsduell in Folge auf dem Spielplan und trotz des Heimvorteils ist das Team von Harald Ott am Donnerstagabend (Anstoß 19.30 Uhr) gegen Spitzenreiter SGM Markelsheim/Elpersheim nur krasser Außenseiter. Der Klassenprimus zeigte sich nach wochenlanger Ladehemmung zuletzt am Sonntag wieder einmal richtig in Torlaune und fertigte den Abstiegskandidaten aus Nagelsberg mit 7:1 ab. Im Vorjahr trennte man sich auf dem Waldsportplatz 1:1-Unentschieden, das Hinspiel dieser Saison gewann der Favorit klar mit 4:0.

Zeitgleich zum Derby in Harthausen erwartet der Tabellenzweite SGM Mulfingen/Hollenbach II den Viertletzten SV Wachbach II, der nach zwei Siegen in Folge zuletzt gegen den TSV Dörzbach/Klepsau mit der 0:2- Heimniederlage einen unerwarteten Rückschlag einstecken musste. Dem Aufstiegsanwärter genügte eine starke zweite Hälfte zum 4:1-Auswärtssieg in Röttingen. Im Hinspiel in Wachbach gewann die SGM souverän mit 6:2 – auch in Mulfingen dürfte der Aufsteiger auf verlorenem Posten stehen. Für Mulfingen/H. II ist diese Begegnung die Generalprobe für das Spitzenspiel am Ostermontag beim Tabellendritten in Weikersheim.

Mit dem Dreier in Wachbach hat der TSV Dörzbach/Klepsau, nach zuvor nur einem Pünktchen aus vier Spielen, seine Talfahrt gestoppt und hofft nun auch im Heimspiel in Klepsau (Anstoß 18.30 Uhr) gegen die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach auf einen zählbaren Erfolg. Im Hinspiel an der Tauber lag eine Überraschung in der Luft, denn der Aufsteiger führte kurz vor Schluss mit 2:0, ehe die SGM sich noch ein 2:2 erkämpfte. Die Partie am Sonntag beim Schlusslicht in Wiesenbach war eine äußerst zähe Angelegenheit für die Weikersheimer, die nach 1:2- Rückstand erst in sechs Minute der Nachspielzeit auf den allerletzten Drücker das Spiel noch drehten.

Der FC Phoenix Nagelsberg stand in Markelsheim auf verlorenem Posten und wurde mit 7:1 abserviert. Am Samstag ist nun die SGM Taubertal/Röttingen zu Gast beim Vorletzten im Künzelsauer Teilort. Die Unterfranken brachen nach einer guten ersten Hälfte gegen Aufstiegsanwärter Mulfingen/Hollenbach II völlig ein und blieben letztlich klar mit 1:4 auf der Strecke. Nach diesem Dämpfer wollen die Bayern mit einem Dreier gegen den Abstiegskandidaten unbedingt wieder zurück in die Erfolgsspur.

In dieser Erfolgsspur blieb die SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern und brachte dem SC Amrichshausen die erste Rückrundenniederlage bei. Damit wurde der vierte Rang gefestigt. Nun steht das Gastspiel bei Aufsteiger FC Billingsbach auf dem Spielplan. Die Billingsbacher ließen sich in Bieringen nach 4:1- Führung noch die Butter vom Brot nehmen und mussten sich mit einem Remis begnügen. Im Gegensatz zu seinem Gast steht das Team von Rafael Götz unter Druck – der Vorsprung des Tabellenelften auf Relegationsplatz 12 beträgt nur drei Punkte.

Der SC Amrichshausen ist zuhause noch ungeschlagen und möchte dies auch gegen den FC Igersheim bleiben. Die Gäste sind nach dem Derby- Remis gegen Harthausen weiter auf Rang 13 zu finden, der SV Wachbach II auf dem Relegationsplatz hat aber nur ein Pünktchen mehr auf dem Konto. Das Hinspiel gegen Amrichshausen endete 1:1, auch die Bilanz der Begegnungen mit dem SCA seit 2018 ist völlig ausgeglichen (2-3-2).

Drei Spiele, 1:5 Tore und 0 Punkte: Der FC Creglingen hat als einziges A3-Team im neuen Jahr noch nicht gepunktet. Nun müssen die Taubertäler beim SC Wiesenbach antreten, der in der gesamten Saison erst ein einziges Spiel gewonnen hat und den Abstieg wohl nicht mehr vermeiden kann. Dennoch geben sich die Wiesenbacher nicht auf – ein Remis gegen Markelsheim/Elpersheim und auch ein starker Auftritt zuletzt gegen den Tabellendritten aus Weikersheim sind Belege für diese sportliche Einstellung. Der FCC tat sich schon oft recht schwer gegen den Blaufeldener Teilortclub – auch am Samstag wieder? Spielfrei ist die DJK Bieringen.