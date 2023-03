Derby im Zeichen des Abstiegskampfs

Nachdem sich das Spitzenduo im Topspiel am Samstag in Elpersheim 1:1 getrennt hatte, nutzte die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach mit einem 3:1-Derbysieg am Sonntag beim FC Creglingen ihre Chance und ist nach einem Durchhänger nun wieder zurück im Spiel um einen Aufstiegsplatz. Nun muss natürlich beim Schlusslicht SC Wiesenbach nachgelegt werden. Der Blaufeldener Teilortclub verlor zuletzt das Kellerduell gegen den SV Wachbach II in allerletzter Minute mit 2:3, hatte aber eine Woche zuvor dem Spitzenreiter ein Remis abgetrotzt. Es dürfte also kein Spaziergang für die Weikersheimer werden.

Letztere hoffen natürlich nicht nur auf einen Dreier in Wiesenbach, sondern auch auf Schützenhilfe durch ihren Nachbar SGM Taubertal/Röttingen, der vor eigenem Publikum in Röttingen gegen den Tabellenzweiten SGM Mulfingen/Hollenbach II seinen deutlichen Aufwärtstrend bestätigen will. Drei Spiele, drei Siege und 8:0 Tore – die Unterfranken weisen eine makellose Rückrundenbilanz auf und haben als bis jetzt einziges Team der Liga im Hinspiel mit 4:2 alle drei Zähler aus Mulfingen mitgenommen.

Auch im Spitzenspiel hat Tabellenführer SGM Markelsheim/Elpersheim wieder durch ein spätes Tor gepunktet: Spielertrainer Sascha Silberzahn bewahrte mit seinem Treffer zum 1:1 im Gipfeltreffen den Drei-Punkte-Vorsprung der Taubertäler Minimalisten vor dem Tabellenzweiten SGM Mulfingen/Hollenbach II. Gegen den Abstiegskandidaten FC Phoenix Nagelsberg will der Spitzenreiter auf eigenem Platz in Markelsheim seine Anhänger nicht erneut bis zur letzten Minute auf die Folter spannen, sondern, wie beim 4:0 im Hinspiel, schon frühzeitig für klare Verhältnisse sorgen.

Mit einem starken Auftritt sicherte sich die SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern drei ungefährdete Punkte beim Lokalrivalen in Harthausen und verbesserte sich auf den vierten Tabellenplatz. Nun erwartet das Team von Christoph Ettwein den Tabellensechsten SC Amrichshausen, der sich zuletzt im Duell der Remiskönige die Punkte mit der DJK Bieringen teilte. Das Hinspiel gewann der Künzelsauer Teilortclub knapp mit 1:0. Die Statistik spricht mit fünf Siegen und nur zwei Niederlagen in den Vergleichen seit 2018 für den im Kalenderjahr 2023 noch ungeschlagenen SC Amrichshausen. Die Platzherren bauen aber auf ihre Heimstärke, denn 20 ihrer 30 Punkte sicherten sie sich vor eigenem Publikum.

Es war weder Fisch noch Fleisch – das torlose Remis im Kellerduell in Nagelsberg lässt sowohl den FC Phoenix als auch den FC Igersheim auf der Stelle treten. Nun kommt Ortsrivale SV Harthausen ins Igersheimer Stadion zu einem, für beide Teams richtungsweisenden Lokalderby. Der SVH ist durch zuletzt zwei Niederlagen in Folge der Abstiegszone sehr nahe gerückt, nur noch vier Zähler trennen das Team von Harald Ott von seinem Gastgeber, der als Drittletzter auf einem Abstiegsplatz und damit unter Zugzwang steht. Beim 1:1 im Hinspiel auf dem Waldsportplatz verdienten sich die Gelb-Schwarzen den Punkt redlich, ein erneutes Remis hilft der Mannschaft von Ralf Smolka überhaupt nicht, dem Tabellenzehnten nur wenig weiter. Die Heimbilanz des FC Igersheim ist mit zwei Siegen, einem Unentschieden und bereits sechs Niederlagen übrigens exakt genauso unansehnlich wie die Auswärtsbilanz des SV Harthausen.

Mit den knappen Siegen gegen Creglingen und zuletzt in Wiesenbach hat sich der SV Wachbach II auf Relegationsplatz zwölf verbessert und hat lediglich noch zwei Punkte Rückstand auf das zählergleiche Duo FC Billingsbach und SV Harthausen auf den Plätzen elf und zehn. Nun geht der Neuling mit Selbstvertrauen und Zuversicht in das Heimspiel gegen den nachlassenden Mitaufsteiger TSV Dörzbach/Klepsau, der das Hinspiel mit 3:1 gewann, sich aber in vier Rückrundenspielen erst ein einziges Pünktchen sichern konnte und auf den neunten Rang abgerutscht ist.

Bereits heute Abend um 20.15 Uhr empfängt die DJK Bieringen den zuletzt spielfreien FC Billingsbach, der mit erst 19 Punkten auf dem Konto bange Blicke nach unten richten muss. Das 3:3 im Hinspiel und die positive Gesamtbilanz mit vier FC-Siegen und zwei Unentschieden in den vergangenen acht Begegnungen mit den Jagsttälern lassen den Aufsteiger auf einen zählbaren Erfolg hoffen. Spielfrei ist der FC Creglingen.