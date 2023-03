Gute Vorzeichen für das Spitzenduo

14 Spieltage stehen in der Kreisliga Buchen noch aus, bevor am Pfingstsonntag feststeht, welche Mannschaft den Titel holt und in die Landesliga aufsteigt. Die besten Chancen hat aktuell der SV Osterburken. Mit 35 Punkten und 63 Treffern aus 15 Spielen steht das Team von Trainer Marcel Baumann derzeit auf dem ersten Platz. Doch der VfB Sennfeld ist den Römerstädtern dicht auf den Fersen. Nur

...