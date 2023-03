Am Sonntag (15 Uhr) steht für den VfR Gommersdorf ein weiteres wichtiges Spiel in der Verbandsliga an. Mit Türkspor Mosbach kommt der Tabellennachbar (12.) ins Jagsttal. Beide Mannschaften haben zuletzt vier Punkte geholt, sodass der Abstand zwischen den Beiden seit der Winterpause gleich blieb. Türkspor hat 20 Punkte und der VfR 18.

Sollten die Gommersdorfer am Sonntag an die

...