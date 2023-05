FV Mosbach feiert Aufstieg in die Verbandsliga Nordbaden

Der FV Mosbach ist am Ziel seiner Träume angelangt. Der 1919 gegründete Verein sicherte sich am Wochenende vorzeitig die Landesliga-Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga Nordbaden. Von den bisherigen 29 gespielten Partien in dieser Saison hat der MFV 26 gewonnen und zwei Mal unentschieden gespielt. Das „Konto“des Meisters wird nur durch eine einzige Niederlage belastet. Die resultierte vom 19. Oktober des vergangenen Jahres, als man beim einzigen Widersacher um den Titel, dem FV Lauda, mit 0:2 unterlag. Im weiteren Verlauf der Saison gab Lauda dann aber doch immer wieder mal leichtfertig Punkte ab, weshalb der Tabellenzweite den Vorsprung der Mosbacher nun nicht mehr aufholen kann. Allerdings besteht für den Vizemeister noch die Möglichkeit, über die Relegation in die Verbandsliga aufzusteigen. ptt/Bild: Weindl.

