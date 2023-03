Derbytag in Weikersheim und Creglingen

Mit einem glücklichen 1:0-Erfolg in letzter Minute im Spitzenspiel gegen den FC Creglingen hat die SGM Markelsheim/Elpersheim ihre Tabellenführung zum Rückrundenauftakt weiter ausgebaut, da die SGM Mulfingen/Hollenbach II in Bieringen nicht über ein 1:1 hinauskam und die SGM Weikersheim/Sch./L. vom Nachbarn in Tauberrettersheim mit 2:0 abserviert wurde. Fünf Punkte beträgt der Abstand

...