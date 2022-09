Dem FV Brehmbachtal II winkt der Sprung unter die Top-3

Bereits am heutigen Freitag, 9. September, treffen um 1 Uhr der Tabellenführer SV Viktoria Wertheim und der 1. FC Umpfertal II aufeinander. Während die Hausherren erwartungsgemäß noch ungeschlagen sind, haben die Gäste mit einem Sieg und einer Niederlage eine ausgeglichene Bilanz. Wenn nicht Außergewöhnliches passiert, werden die Gastgeber wohl ihre weiße Weste behalten und die Umpfertäler mit leeren Händen nach Hause schicken.

Nur einen Tag später, also am Samstag, 10. September, empfängt um 15.30 Uhr die SG RaMBo II den SV Anadolu Lauda. Während die Hausherren als C-Klassen-Aufsteiger ihr bisher einziges Spiel verloren, konnten die Gäste aus ihren zwei Partien immerhin einen Punkt vermelden. Trotz dieser ungünstigen Konstellation werden die Gastgeber ihren Heimvorteil zu nutzen wissen und auf ihren ersten Dreier der saison setzen.

Einen Achtungserfolg feierten die Kickers DHK Wertheim II bei ihrem Heimspiel gegen den SV Nassig III. Das hierbei erkämpfte Unentschieden wird ihnen Auftrieb geben, auch im Spiel gegen die SpG Bobstadt/Assamstadt III bestehen zu können. Einfach wird dies nicht, denn die Gäste kommen mit einem überraschenden Sieg gegen den hoch gehandelten FC Eichel II an den Main. Vielleicht teilt man sich auch schiedlich friedlich die Punkte.

Mit ihrem 2:0-Erfolg beim TuS Großrinderfeld II hat sich der FV Brehmbachtal II in der Tabelle etwas nach oben gearbeitet. Bei einem erneuten Sieg könnte man sogar in die Spitzengruppe vorstoßen. Die Zeichen hierfür stehen allesamt auf Grün, denn mit der SpG Unterschüpf/Kupprichhausen II reist ein Team nach Königheim, das mit der wenig berauschenden Bilanz von null Punkten und null Toren am Tabellenende steht. Wenn nichts Unerwartetes passiert, dann sollten tatsächlich die drei Punkte im Brehmbachtal bleiben.

Trotz des Punktverlustes am vergangenen Wochenende bleibt der SV Nassig III auch weiterhin ein heißer Aufstiegskandidat. Das wird auch der TuS Großrinderfeld II bei seinem anstehenden Gastspiel in Nassig zu spüren bekommen. Die Gäste sind mit zwei Niederlagen und einem Unentschieden denkbar schlecht aus den Startlöchern gekommen. Nicht nur deshalb wird sich die Heimelf am Sonntag keine Blöße geben und die volle Punktzahl einfahren.