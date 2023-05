Aufsteiger in die Kreisklasse B stehen vorzeitig fest

Kreisliga Tauberbischofsheim

SpG Balbachtal – SpG Welzbachtal 1:2

Balbachtal: Beck, M. Neser, Nkem (70. Essomba), Schmitt, Barthel, Graf, Pascal Horwath (46. Wülk), Imhof (80. Patrick Horwath), M. Knab, Schindler (60. A. Knab), Späth.

Welzbachtal: Michel (88. M. Kospach), L. Behringer, D. Kospach, Müller (80. Nohe), Arslan, J. Behringer, Bellmann, Jodl, Peterle, Sieron, Sommer.

Tore: 0:1 Mehmet Arslan (17.), 0:2 Jonas Bellmann (45.+4), 1:2 Adrian Knab (89.). – Rote Karte für einen Spieler von Balbachtal (79.). – Gelb-rote Karte für einen Spieler von Welzbachtal (58.) – Schiedsrichter: Jonas Zeitler ( Assamstadt).

TSV Gerchsheim – FV Brehmbachtal 2:4

Gerchsheim: Heilig, Henneberger (80. Künzig), Steigerwald (46. Rappl), Drixler (49. Dosch), Grunewald, Kleespies, Konrad, Sack, Stoy, Weiß (70. Landeck), Ziegler.

Brehmbachtal: M. Schneider, Appel, Döhner (46. Zimmermann), Tim Faulhaber (80. T. Schreck/90.+1 Trabold), Hofmann, Knörzer (73. Klingert), Krank, D. Schneider, Sladek, Zebrala, Tim Faulhaber.

Tore: 0:1 Tim Faulhaber (9.), 0:2 Tim Faulhaber (11.), 1:2 Maximilian Stoy (16.), 1:3 Arthur Zebrala (23.), 2:3 Maximilian Stoy (29.), 2:4 Felix Klingert (79.). – Schiedsrichter: Oliver Gütlin (Neuenstadt am Kocher).

FC Hundheim/Steinbach – Kickers DHK Wertheim 5:1

Hundheim/Steinbach: M. Müssig, Bundschuh, Münkel, Völk, Baumann, Benz, Fischer, Götz, M. Hilgner, Hirsch, Trunk.

Wertheim: Bolg, Englert (80. Schmidt), Garrecht, Kippes (53. Österlein), Tulic, Beuschlein (71. Schreiter), Gegenwarth (61. Ulsamer), Ries, Traub, M. Weimer, P. Weimer.

Tore: 1:0 Florian Hirsch (5.), 1:1 Luca Gegenwarth (11.), 2:1 Rene Bundschuh (47.), 3:1 Rene Bundschuh (69.), 4:1 Kevin Völk (80.), 5:1 Jens Münkel (86.). – Schiedsrichter: Jürgen Heudorf ( Großrinderfeld).

SG RaMBo – SV Pülfringen 4:2

RaMBo: Neuberger, Hepp (76. Gennaro), Winzenhöler (68. Detsch), Ballweg, Böxler (63. Segner), Hildenbrand, Lappe, Poschmann, Roth, Schuhmacher, Weis.

Pülfringen: Mutschler, St. Eckert (69. Moe), M. Haberkorn (46. Schenkel), Busch, Duda, Farcau, Glock, Haas, Knüll, Schäfer, Scherer.

Tore: 1:0 Kevin Winzenhöler (10.), 1:1 Patrick Knüll (24.), 2:1 Felix Böxler (38.), 3:1 Kevin Winzenhöler (52.), 4:1 Finn Segner (73.), 4:2 Niklas Duda (90.). Schiedsrichter: Karl Kovacs (Schefflenz)

Türkgücü Wertheim - TSV Assamstadt 1:3

Wertheim: A. Gülecin, Arslancan, Findik (62. Erol), E. Gülecin (85. Yigit), Pervizi (55. Kaleli), Sedighi, Aksoy, Bahceci, Cirakoglu, Hökelek (15. Albayrak), I. Kizildeniz.

Assamstadt: M. Rupp, P. Hügel (74. Ismaili), Ostertag, Geißler (55. Quenzer), F, Hügel, Langer, Rumm, A, Rupp, Schaller (55. Münch), Tremmel (89. Ansmann), Wagner.

Tore: 1:0 Yusuf Arslancan (39.), 1:1 Andreas Rupp (54.), 1:2 Bastian Quenzer (64.), 1:3 Bastian Quenzer (74.). – Schiedsrichter: Marcel Jurk (Buchen).

SpG Schwabhausen/Windischbuch – SpG Dittwar/Heckfeld 4:3

Schwabhausen/Windischbuch: Mendel, Bader, Ph. Hirt (46. Fischer), Mutschler (69. F. Greiner), Czernin, Götz, H. Greiner, T. Hirt, Neubauer (46. Zink), Preis, Ritter.

Dittwar/Heckfeld: Hehn, F. Both, R. Lotter (84. M. Both), Teufel, T. Both, Kraft, T. Sauer, Schreck, Simon (63. Zegowitz), Spies.

Tore: 1:0 Henrik Greiner (10.), 1:1 Christian Spies (35.), 1:2 Julian Schreck (43.), 2:2 Tobias Hirt (55.), 3:2 Maximilian Bader (61.), 3:3 Tobias Sauer (65.), 4:3 Frederik Greiner (75.). – Schiedsrichter: Niklas Klüdtke (Oedheim).

Kreisklasse A Tbb

FC Grünsfeld II – FC Külsheim 4:0

Tore: 1:0 Ralph Karres (42.), 2:0 David Pfeuffer (44.), 3:0 Christian Betzel (62.), 4:0 Dennis Hemm (89.). – Schiedsrichter: Christos Barbas (Ingelfingen)

SpG Impfingen/TBB II – SgG Uissigheim II/Gamburg 3:2

Tore: 0:1 Volker Rüttling (1.), 1:1 Tim Gärtner (59.), 2:1 Lukas Pilionis (71.), 3:1 Tim Gärtner (82.), 3:2 Janik Steinhäuser (83.). – Schiedsrichter: Günter Böhle (Mudau)

SpG Urphar-Lindelbach/Bettingen - TSV Assamstadt II 0:1

Tor: 0:1 Daniel Stetel (8.). – Schiedsrichter: Thomas Hartmann (Werbach).

FC Eichel – SpG Beckstein/Königshofen II 3:1

Tore: 0:1 Kilian Lippert (74.), 1:1 Andre Marques Gomes (78.), 2:1 Andre Marques Gomes (81.), 3:1 Artur Marks (90.+4). – Schiedsrichter: Jochen Ulshöfer (Bad Mergentheim)

SpG Wittighausen/Zimmern – VfR Gerlachsheim 0:2

Tore: 0:1 Leon Brach (4.), 0:2 Leon Pahle (71.). – Schiedsrichter: Oliver Ried (Rosenberg).

SpG Balbachtal II – SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II 1:3

Tore: 0:1 Kevin Cooper (19.), 1:1 Jan Hofmann (31.), 1:2 Robert Schuster (70.), 1:3 Marius Heck (82.). Schiedsrichter: Helmut Haas (Hardheim).

TSV Kreuzwertheim – SV Nassig II 4:0

Tore: 1:0 Josef Geier (6.), 2:0 Josef Geier (52.), 3:0 Sandro Hensel (60.), 4:0 Markus Kafara (88.). – Schiedsrichter: Christian Kurz (Marktheidenfeld).

Kreisklasse B TBB

SpG Windischbuch/Schwabhausen II – SV Viktoria Wertheim 3:0

Tore: 1:0 Marco Dittmann (10.), 2:0 Marco Dittmann (35.), 3:0 Boas Dünkel (48.). – Schiedsrichter: Alfred Schöllig (Buchen (Odenwald))

FC Eichel II – TuS Großrinderfeld II 5:4

Tore: 1:0 Marco De Filippo (7.), 1:1 Marcel Berger (17.), 1:2 Hendrik Schmidt (19.), 1:3 Hendrik Schmidt (39.), 2:3 Florian Feix (48.), 3:3 Willi Stumpf (51.), 4:3 Elias Hauck (61./Eigentor), 4:4 Hendrik Schmidt (63.), 5:4 Willi Stumpf (77./Elfmeter). – Schiedsrichter: Sebastian Härtig (Adelsheim).

SG RaMBo II – SV Nassig III 2:0

Tore: 1:0 Jan Theis (12.), 2:0 Witali Trippel (61.). – Schiedsrichter: Wolfgang Henke (Holzkirchen)

SV Anadolu Lauda – SpG Unterschüpf/Kupprichhausen II 3:2

Tore: 0:1 Andreas Kraus (9.), 1:1 Recep Gündogdu (45.+3), 2:1 Mücahit Yildirim (74.), 3:1 Recep Gündogdu (76.), 3:2 Dominik Weiland (78./Elfmeter). – Gelb-rote Karte für einen Gästespieler (82.). Schiedsrichter: Erwin Roth (Wertheim).

Kreisklasse C TBB

TSV Kreuzwertheim II – SV Pülfringen II 8:0

Tore: 1:0 Justin Schmidmeir (30.), 2:0 Leon Rempt (37.), 3:0 Leon Rempt (44.), 4:0 Marvin Herz (52.), 5:0 Christian Schreck (63.), 6:0 Christian Schreck (65.), 7:0 Lukas Haberkorn (73./Eigentor), 8:0 Daniele Donadio (87.). – Schiedsrichter: Alexander Drach (Gamburg).

SpG Hochhausen/Impf. II/TBB III – VfB Reicholzheim II 0:6

Tore: 0:1 Hassan Nazari (25.), 0:2 SAebastian Schmid (37.), 0:3 Florian Ehrlenbach (40.), 0:4 Hassan Nazari (44.), 0:5 Sebastian Schmid (59.), 0:6 Christian Andersen (89.). – Schiedsrichter: Manfred Schmierer (Assamstadt).

FC Hundheim/Steinbach II - SpG Oberlauda/Gerlachsheim II 1:6

Tore: 0:1 Hamid Emami (4.), 0:2 Timo Kaiblinger (22./Elfmeter), 0:3 Tim Fritsch (45.), 0:4 Hamid Emami (66.), 0:5 Sebastian Schulz (69./Elfmeter), 0:6 Louis Götzelmann (73.), 1:6 Michael Lutz (90./Elfmeter). – Rote Karte für einen Gästespieler (60.). – Schiedsrichter: Rainer König (Tauberbischofsheim).