Zwei Personen bei Unfall verletzt

Marktheidenfeld. Ein schwerer Unfall ereignete sich am Freitagabend auf der A 3, bei dem zwei Personen teils schwer verletzt wurden. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Autobahn A3 musste für einige Zeit in Richtung Würzburg komplett gesperrt werden.

Gegen 20.40 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad die A3 in Richtung Würzburg. Auf der regennassen Fahrbahn rutschte ihm plötzlich das Hinterrad weg. Der junge Mann verlor die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Mit starken Schmerzen am Kopf und den Extremitäten blieb der Kawasakifahrer an der Betonleitwand auf der linken Fahrbahn liegen.

Ein nachfolgender 76-jähriger Mann wollte mit seinem Mercedes dem auf der mittleren Spur liegenden Motorrad ausweichen und zog deshalb auf den linken Fahrstreifen. Hierbei kollidierte er mit einem nachfolgenden Mazda. Der 45-jährige Fahrer zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Der 76-Jährige blieb unverletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Um den 45-Jährigen bergen, medizinisch versorgen und in ein Klinikum bringen zu können, musste die Feuerwehr das Dach des Mazda komplett abtrennen.

Die Autobahn blieb für die Dauer der Unfallaufnahme der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach in Fahrtrichtung Würzburg komplett gesperrt. An der Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro, am Mercedes Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Der Schaden am Mazda, der durch das Abtrennen des Daches komplett zerstört wurde, wird auf rund 20 000 Euro beziffert.