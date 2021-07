Romy Schneider und Karlheinz Böhm wurden durch die „Sisi“-Verfilmungen in den 50er-Jahren unsterblich. Doch beide waren nicht glücklich mit dem Image, das nach diesem Welterfolg an ihnen haftete: „Das pappt mein Leben lang wie Grießbrei an mir“, soll Romy Schneider in einem späteren Interview geklagt haben. Und Karlheinz Böhm beschwerte sich, die Inszenierung entführe die Zuschauer in eine

...