Kulturherbst als rauschendes Fest

Würzburg. Der Kulturherbst 2022 im Landkreis Würzburg verspricht ein besonderes Erlebnis zu werden. Passend zu den Feierlichkeiten zu „50 Jahren Landkreis Würzburg“ wurde ein Jubiläumsprogramm aufgelegt.

Mit der 32. Auflage des Kulturherbstes bricht der Landkreis Würzburg in diesem Jahr alle Rekorde: Rund 200 Veranstaltungen in 40 Gemeinden bieten eine Fülle an Kreativität und Inspiration für jeden Geschmack. Das rauschende Kulturfest findet vom 23. September bis 16. Oktober statt.

Landrat Thomas Eberth freut sich besonders darüber, dass gerade im Jahr des Jubiläums „50 Jahre Landkreis Würzburg“ eine solche Programmvielfalt angeboten werden kann. „Zum 50. Geburtstag des Landkreises Würzburg präsentiert sich der Kulturherbst in bester Tradition: immer wieder anders, immer wieder neu“, so Eberth. „Jeder Moment wertvoll – ein Jahr lang feiern wir“: unter diesem Motto findet das große Landkreisjubiläum statt. Anlässlich eines weiteren Jubiläums – die Kürnacher Kultur Werkstatt feiert in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen – wird der Kulturherbst in diesem Jahr im Alten Rathaus in Kürnach eröffnet. Fünf junge Sänger, die sich „Buffoni“ (Deutsch: „Scherzkekse“ oder „Witzbolde“) nennen, teilen ihre Leidenschaft für den A-cappella-Gesang mit ihrem Publikum.

Doch natürlich hält das gut dreiwöchige Programm für jeden Kulturfan etwas bereit: Eine bunte Palette mit Ausstellungen, Konzerten, Lesungen, Theater und Kabarett, mit Handwerk und Kunsthandwerk, Fränkischem und Kulinarischem, Kultur und Wein, mit Tanz, Wanderungen, mittelalterlichem Lagerleben und vielem mehr erwartet die Besucher. Wie schon in den Jahren zuvor, zeigen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landratsamts Würzburg mit ihrer Ausstellung „Hausgemacht“ im Amtsgebäude in der Zeppelinstraße ihre künstlerische Ader.

Mit selbst gefertigten Gemälden und Fotografien, aber auch handwerklichen Erzeugnissen präsentieren sie die Leidenschaften, die sie abseits des Berufs erfüllen, in den Fluren des Landratsamts. Zeitgleich ist im Landratsamt die Ausstellung „Die Retter von Baldersheim“ zu sehen. Diese schildert die Ereignisse im April 1945, als drei mutige Männer die kampflose Übergabe des Auber Ortsteils an die Amerikaner veranlasst haben – und so große Kriegszerstörungen verhinderten. Beide Ausstellungen sind zu den Öffnungszeiten des Landratsamtes zugänglich.

Die Veranstaltungsbeiträge werden ausschließlich von Vereinen, Organisationen und Einzelpersonen aus dem Raum Würzburg organisiert, die sowohl dem ehrenamtlichen und Laien- als auch dem professionellen Bereich angehören. Der Landkreis ist Koordinator und Organisator für die Sammlung der Programmmeldungen und übernimmt die Gesamtwerbung. Für Programmhefte, Plakate und Werbung stehen ausreichende Mittel im Kreishaushalt zur Verfügung. Das Programmheft sowie weitere Informationen erhält man beim Landratsamt Würzburg, E-Mail: g.beck@Lra-wue.bayern.de. und unter www.landkreis-wuerzburg.de/Kulturherbst.