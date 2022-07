Dettelbach. Fast 100 km/h zu schnell fuhr ein Autofahrer auf der A 7 am Dienstagabend. Und dass, nachdem er kurz zuvor geblitzt wurde. Gegen 18 Uhr fuhr der 30-jährige aus dem Raum Hannover mit seinem 600 PS starken Audi, den er gerade erst erworben hatte, auf der A 7 in Richtung Kassel. Kurz vor dem Biebelrieder Kreuz wurde er in einer Messstelle, die dort aufgebaut war, mit einer Geschwindigkeit von 178 km/h geblitzt. Erlaubt waren in diesem Bereich jedoch nur 80 km/h. Davon unbeeindruckt fuhr er mit unverminderter Geschwindigkeit weiter. Ungünstig für ihn war nur, dass hinter ihm ein ziviles Polizeiauto fuhr, das mit Video-Messtechnik ausgestattet war und ihn daraufhin anhielt. Den Fahrer erwarten nun wohl 1400 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und drei Monate Fahrverbot.

