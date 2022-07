Mit 40 Stundenkilometern Polizisten in Wertheim überholt

Wertheim. Weil ein 14-Jähriger am Mittwoch in Wertheim einen Polizisten überholte, kamen

technische Veränderungen an dessen Pedelec ans Licht. Der Teenager war mit zirka

40 km/h auf der Bismarckstraße unterwegs und überholte einen dort ebenfalls mit

seinem Pedelec fahrenden Polizeibeamten. Dem Überholten kam die Geschwindigkeit

des 14-Jährigen sehr hoch vor. Daher kontrollierte der Beamte des Polizeireviers

Wertheim den Jugendlichen. Es stellte sich heraus, dass das Zweirad des Jungen

ursprünglich ein normales Fahrrad war, an das im Nachhinein ein

Unterstützungsmotor montiert wurde, sodass dieses zum Pedelec wurde. Zunächst

lag die eingestellte Unterstützungsleistung des Motors bei bis zu 25 km/h. Diese

Einstellung änderte der 14-Jährige im Nachhinein offenbar. Da das Rad nun

deutlich schneller ist, besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der

Jugendliche muss deshalb nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen. Das

Fahrrad wurde zur technischen Überprüfung beschlagnahmt Nicht nur bei privaten

Fahrradfahrten achten die Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers Wertheim

auf die Sicherheit von Fahrrädern und Pedelecs, regelmäßig werden auch

entsprechende Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Ziel dieser Maßnahmen ist es,

die Verkehrssicherheit für Zweiradfahrer deutlich zu erhöhen.

