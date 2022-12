Brand in Würzburger Mehrfamilienhaus

Würzburg. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Würzburg ein Feuer ausgebrochen. Fünf Personen wurden dabei leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandentstehung übernommen.

Gegen 15.10 Uhr hatte die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken über einen Brand in der Münzstraße informiert. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt am Einsatzort eintraf, drang bereits dichter Rauch aus dem Gebäude.

Die Feuerwehr war schnell vor Ort. Einige Bewohner, die sich noch in dem Gebäude befanden, mussten von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden. Insgesamt wurden fünf Verletzte mit Rauchgasvergiftung vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen könnte das Feuer im ersten Stock des Wohnhauses ausgebrochen sein. Die Ursache wie auch die Höhe des Sachschadens sind bislang noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg. Die Wohnung, in der das Feuer mutmaßlich ausgebrochen ist, ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Münzstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.