33-Jährigen festgenommen

Margetshöchheim. Nach einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft in der Nacht auf Donnerstag wurde ein Tatverdächtiger noch im Gebäude festgenommen. Der 33-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Donnerstag vorgeführt und befindet sich nun in Haft.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Geschäft in der Würzburger Straße am frühen Donnerstag gegen 4.40 Uhr ereignet. Nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich umgehend mehrere Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Land, angrenzender Dienststellen und auch ein Diensthundeführer an die Einsatzörtlichkeit.

Ein zunächst Unbekannter hatte sich nach ersten Erkenntnissen gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und wurde noch im Gebäude vorläufig festgenommen. Die Beute, ein geringer dreistelliger Bargeldbetrag, wurde sichergestellt.

Der Mann selbst verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Würzburger Polizei und wurde am Donnerstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.