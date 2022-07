Streit endet blutig: Gegen 12.30 Uhr am vergangenen Samstag kam es zu einem Streit zwischen einem 49-jährigen und einem 54-jährigen Mann in der Küche einer Wohnung am Berliner Platz in Crailsheim. Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, nahm im Laufe des Streits nahm der jüngere der beiden ein Küchenmesser und stach mehrfach auf den Geschädigten ein.

Diesem gelang es, aus der Küche in ein

...