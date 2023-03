Schillingsfürst. Unfall in einer Werkstatt: Am Samstagvormittag bohrte nach Polizeiangaben ein Handwerker in seiner Werkstatt in einem Schillingsfürster Ortsteil mit einer Ständerbohrmaschine Löcher in Holzbalken.

Seine Lebensgefährtin geriet beim Wegräumen der Holzspäne mit ihrer Jacke in den Bohrer. Der Bohrer fügte ihr eine stark blutende Fleischwunde zu. Die 45-jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.