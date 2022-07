Zweijähriges Kind stirbt nach Unfall bei Öhringen

Öhringen. Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 1036 bei Öhringen starb am Freitagnachmittag ein zwei Jahre altes Kind. Eine 77-Jährige war gegen 14 Uhr mit ihrem Opel Corsa von Öhringen-Cappel unterwegs in Richtung Neuenstadt, als sie aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn kam und frontal gegen einen Volvo prallte. Bei dem Unfall wurde das zweijährige Kind im Opel lebensgefährlich verletzt. Es wurde noch an der Unfallstelle reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag es seinen Verletzungen. Der Fahrer des Volvos und die Opel-Fahrerin wurden verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die Landesstraße 1036 bis etwa 17 Uhr gesperrt.

