Wechsel an der Spitze

Neckar-Odenwald-Kreis. Bei der Mitgliederversammlung des Unternehmerinnen-Forums Neckar-Odenwald-Kreis stand nach zehn Jahren solider Vereinsführung ein Stabswechsel an. Der Verein dankte Diana Scheuermann für ihre Tätigkeit als Beirätin und Sabine Philipp-Raquét, in der Funktion des Vorstandes für ihr hohes Engagement und ihr tatkräftiges Tun, um den Verein weiter zu entwickeln. Hanna Bender gab ihr Amt der 2. Vorsitzenden ab und wurde als Vorstand in der Mitgliederversammlung gewählt. Mareike Senk wurde als Unterstützung im Amt der 2. Vorsitzenden gewählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Darüber hinaus führen Diana Frenzel als Kassenwartin und Daniela Jäger als Schriftführerin ihre Ämter weiter. Melanie Schäfer wurde als Pressereferentin bestätigt.

Als Beisitzer vervollständigen Alexandra Linemann, Renate Nelius, Karin Besserer und Reinhilde Baumann den Vorstand des Unternehmerinnenforums. Für ihre zehnjährige Mitgliedschaft wurde Petra Berberich, in Abwesenheit, geehrt.

Mehr zum Thema Bürgerinitiative Kinderferienfahrten Vorstand hat sich verjüngt Mehr erfahren

Des Weiteren gab die Vorsitzende Sabine Philipp-Raquét einen Rückblick über das erfolgreiche vergangene Jahr. Insgesamt zählt das Forum 56 Mitglieder aus den verschiedensten Branchen und Bereichen. Ziel des Vereines ist es das fundierte Netzwerk selbstständiger Frauen oder Frauen die im Betrieb des Mannes tätig sind weiter auszubauen.

In der Regel finden sich die Mitglieder jeden zweiten Mittwoch im Monat zu organisierten Netzwerkabenden zusammen. Die Frauen stellen dort ihre Arbeitsbereiche vor und geben Einblick in ihre Arbeitsfelder und Produkte. Durch Fachvorträge und Workshops aus den eigenen Reihen oder externen Referenten werden diese Treffen bereichert.