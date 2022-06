Umfangreiches und attraktives Programm für Kinder zusammengestellt

Mudau. Das Sommerferienprogramm in der Gemeinde hat sich dank der Initiative der Ortschaftsverwaltung und eines engagierten Teams zu einem umfangreichen und attraktiven Veranstaltungsumfang entwickelt. So versprechen die Verantwortlichen in diesem Jahr mit Beginn der Sommerferien viel Spiel, Spaß und Aktionen. Unter der Gesamtorganisation der Gemeinde sowie Ann-Katrin Knapp, Telefon 06284/9287707, Marion Bauer, Telefon 9296623, sowie Anke Hentschel, Telefon 06283/449946 (a.hentschel.privat@hotmail.de) für Anmeldungen, Auskünfte und Informationen, wurden dank der ehrenamtlichen Mitwirkung der Vereine, des Rathauspersonals, Privatpersonen und Institutionen insgesamt 31 tolle Programmpunkte auf die Beine gestellt. Anmeldungen sind ausschließlich über den Briefkasten der Gemeinde/Rathaus zu tätigen. Die Anmeldung für die Aktionen 13, 18, 19, 21, 22, 25, 27 erfolgt direkt über den Veranstalter.

Anmeldung ab 11. Juli

Anmeldeformulare stehen ab 8. Juli auf der Homepage www.ferienprogramm-mudau.de zum Download bereit. Für jede Aktion ist eine separate Anmeldung erforderlich und diese können zwischen dem 11. und 15. Juli im Rathausbriefkasten eingeworfen werden. Anmeldungen, die vor dem 11. Juli abgegeben werden, können nicht berücksichtigt werden. Da viele Veranstaltungen im Freien stattfinden, sollten die Kinder mit Sonnenschutz und ausreichend Getränken versorgt sein. Hier die Übersicht über das Programm im Detail:

Kinonachmittag (Gemeindeteam): Donnerstag, 28. Juli, von 14 bis 16 Uhr, für Kinder ab fünf Jahren, Pfarrsaal Mudau.

Kinonachmittag (Gemeindeteam): Donnerstag, 28. Juli, von 16.30 bis 18.30 Uhr, für Kinder ab acht Jahren, Pfarrsaal Mudau.

Kleine Backschule – alles rund um den Blätterteig (Karin Scholl): Freitag, 29. Juli, von 9.30 bis 11.30 Uhr, für Kinder von zehn bis zwölf Jahren, Schulhof Schloßau.

Druckwerkstatt (Claudia Dittmar): Freitag, 29. Juli, von 13 bis 17 Uhr, für Kinder ab zehn Jahren, Schule Steinbach.

Für kleine Forscher (Bärenapotheke): Montag, 1. August, von 10 bis 12 Uhr, für Kinder von sechs bis zehn Jahren, Bärenapotheke Mudau.

Schminken (Ramona Rothengaß): Montag, 1. August, von 15 bis 16.30 Uhr, für Kinder von sechs bis neun Jahren, Kosmetikstudio Della Pianta Mudau.

Kleine Kosmetikstunde (Bärenapotheke): Dienstag, 2. August, von 10 bis 12 Uhr, für Kinder von sechs bis zehn Jahren, Bärenapotheke.

Nageldesign (Ramona Rothengaß): Dienstag, 2. August, von 15 bis 16.30 Uhr, für Kinder von sechs bis neun Jahren, Kosmetikstudio Della Pianta Mudau.

Papierwerkstatt/Post- und Grußkarten, Wimpelketten (Nadine Volk): Dienstag, 2. August, von 15 bis 17.30 Uhr, für Kinder von fünf bis sieben Jahren, Schulhof Schloßau.

Alte Spiele neu entdecken (Karin Scholl): Mittwoch, 3. August, von 10 bis 11.30 Uhr, für Kinder von fünf bis sieben Jahren, Schulhof Schloßau.

Hinter die Kulissen schauen (Firma Aurora): Mittwoch, 3. August, von 13 bis 15 Uhr, für Kinder ab sechs Jahren, Firma Aurora Mudau.

Insekten, Bienen und Artgenossen (Geopark): Donnerstag, 4. August, von 9 bis 12 Uhr, für Kinder von fünf bis zwölf Jahren (wenn möglich leere Konservendose mitbringen), Schulhof Mudau.

Sei auf der Hut/Ritterturnier (Burgenland-Geopark): Freitag, 5. August, von 14 bis 17 Uhr, für Kinder ab sechs Jahren, Watterbachhaus Preunschen (Anmeldung über event@burgenlandschaft.de).

Bolzplatz/Straßenkicker (TSV Mudau): Montag, 8. August, von 14 bis 18 Uhr, für Kinder von zehn bis 17 Jahren, Stadion Mudau.

Fußballgolfturnier (Golfclub Mudau): Mittwoch, 10. August, von 10 bis 14 Uhr, für Kinder von acht bis 16 Jahren, Golfclub Mudau.

Tennisgolfturnier (Golfclub Mudau): Donnerstag, 11. August, von 10 bis 14 Uhr, für Kinder von acht bis 16 Jahren, Golfclub Mudau.

Kutschfahrt (HVV/Pferdefreunde): Samstag, 13. August, um 14 Uhr für Kinder ab zehn Jahren, unter zehn Jahren in Begleitung eines Erwachsenen, Bäckerei Schlär Mudau.

Sommerolympiade (TSV Mudau): Montag, 15. August von 14 Uhr bis 17.30 Uhr, für Kinder von sechs bis elf Jahren, Stadion Mudau.

Hochbeet bauen (Herbert Knapp): Dienstag, 16. August, ab 14 Uhr, für Kinder ab acht Jahren, Siedlerheim Mudau.

Holzwerkstatt für erste und zweite Klasse (Joachim & Susanne Schulz-Stiftung, expirius): Mittwoch, 17. August, von 9.30 bis 14 Uhr, für ehemalige Schüler der ersten und zweiten Klasse, Schule Mudau (Bustransfer nach Amorbach und zurück, www.expirius.de).

Holzwerkstatt für dritte und vierte Klasse (Joachim & Susanne Schulz-Stiftung, expirius): Donnerstag, 18. August, von 9.30 bis 14 Uhr, für ehemalige Schüler der dritten und vierten Klasse, Schule Mudau (Bustransfer nach Amorbach und zurück, www.expirius.de).

Schnuppergolf mit Putt-Turnier (Golfclub Mudau): Freitag, 19. August, von 10 bis 14 Uhr, für Kinder von acht bis 16 Jahren, Golfclub Mudau.

Bei der Jugendfeuerwehr (Feuerwehr Donebach-Mörschenhardt): Samstag, 20. August, von 14 bis 18 Uhr, für Kinder von sechs bis 14 Jahren, Feuerwehrhaus Mörschenhardt.

Experimente mit Luft und Wasser für erste bis zweite Klasse (Joachim & Susanne Schulze-Stiftung, expirius): Mittwoch, 24. August, von 9.30 bis 14 Uhr, für die ehemaligen Schüler der ersten und zweiten Klasse, Schule Mudau (Bustransfer nach Amorbach und zurück, www.expirius.de).

Experimente mit Luft und Wasser für die dritte und vierte Klasse (Joachim & Susanne Schulze-Stiftung, expirius): Donnerstag, 25. August, von 9.30 bis 14 Uhr für ehemalige Schüler der dritten und vierten Klasse, Schule Mudau. Bustransfer nach Amorbach und zurück, www.expirius.de).

Mit dem Jäger im Feld, Wald und Flur (Hans Slama): Samstag, 13. August, von 13 bis 17 Uhr, für Kinder ab sechs Jahren, Sportplatz Donebach.

Radtour rund um Mudau (Joachim Hemberger): Montag, 29. August, von 13 bis 17 Uhr, für Kinder ab zehn Jahren, Rathaus Mudau.

Aus „Alt“ mach „Musik“ – Musikinstrumente aus Alltäglichem basteln (Musikverein Mudau): Samstag, 3. September, von 10 bis 15 Uhr, für Kinder von sieben bis elf Jahren (Malkittel oder altes Hemd mitbringen), Musikerheim Mudau (Um 15 Uhr Auftritt für die Eltern).

Abenteuer mit Robin Hood (Pfadfinder): Mittwoch, 7. September, von 16.30 bis 18 Uhr, für Kinder von sechs bis neun Jahren, Sportplatz 3 Mudau (Anmeldung bei Anke Hentschel unter Telefon 06283/449946 oder a.hentschel-privat@hotmail.de).

Tennisolympiade (TC Mudau): Freitag, 9. September, ab 15 Uhr, für jedes Alter, Tennisplatz Mudau.

Ritterturnier (Pfadfinder): Samstag, 10. September, von 16.30 bis 18 Uhr, für Kinder von neun bis zwölf Jahren, Sportplatz 3 Mudau (Anmeldung bei Anke Hentschel unter Telefon 06283/449946 oder a.hentschel.privat@hotmail.de.

Alle Aktionen des Ferienprogramms finden unter den aktuellen Coronamaßnahmen statt. Die Gemeindeverwaltung übernimmt die Kosten für die Aktionen. L.M.