„Nimm deine Ausbildung in die Hand“

Neckar-Odenwald-Kreis. Einen Samstag voller Chancen bietet am Samstag, 15. Oktober, von 10 bis 14 Uhr wieder die Lehrstellenbörse Neckar-Odenwald-Kreis in der Pattberghalle in Neckarelz.

Mehr als 30 Aussteller, darunter Unternehmen aus den Bereichen Handwerk, Dienstleistung und Industrie, aber auch Berufsschulen sowie Institutionen, informieren vor Ort, wie es nach dem Schulabschluss weitergehen könnte.

Getreu dem Motto der Messe „Nimm deine Ausbildung selbst in die Hand“ stehen Ansprechpartner bei Fragen rund um das Thema Ausbildung zur Verfügung. Experten geben außerdem Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung. Der direkte Kontakt zu regionalen Arbeitgebern ermöglicht oftmals einen schnellen Zugang zu Ausbildungs- und Praktikumsplätzen und legt die Basis für die berufliche Zukunft.

Veranstaltet wird die Börse von der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar und der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zusammen mit der Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald-Kreis, dem Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis sowie der Stadt Mosbach.