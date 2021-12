Impfstützpunkt in Fahrenbach ist gestartet

Neckar-Odenwald-Kreis. Mit gut 100 Impfungen am ersten Tag hat der regionale Impfstützpunkt in Fahrenbach am Mittwoch seine Arbeit aufgenommen. Es sollen mehr werden, doch das dauert, weil die Teams fehlen. Überall ist das Personal knapp, erläuterte Landrat Dr. Achim Brötel bei einem Pressegespräch vor Ort und dämpfte zu hohe Erwartungen der Impfwilligen. In der nächsten Zeit stehen 130 Immpftermine pro Tag bereit, die über die Homepage des Landkreises gebucht werden können. Auch eine telefonische Buchung ist möglich. Die nächsten gut 600 Termine werden am Donnerstag ab 15 Uhr bereitgestellt. „Ziel ist es, zunächst den Standort Fahrenbach schrittweise hochzufahren“, so der Landrat. Weitere zwei Impfteams werden dort in Aktion treten. Eines davon wird das für den Landkreis zuständige SLK-Klinikum Heilbronn zusammenstellen, das andere kommt von den Neckar-Odenwald-Kliniken. Sind alle drei Teams aktiv, sind knapp 400 Impfungen täglich möglich – an sieben Tagen pro Woche, auch über die Feiertage. Zudem soll ein zweiter regionaler Impfstützpunkt in Bödigheim mit ebenfalls drei Impfstraßen in Betrieb gehen. Wann das sein wird, hängt ebenfalls davon ab, wie schnell dafür die Impfteams zusammengestellt werden können.

