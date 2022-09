Große Ehre für Andreas Hollerbach

Neckar-Odenwald-Kreis. Nach über 26 Jahren an der Spitze des Kreisfeuerwehrverbands Neckar-Odenwald-Kreis stellte der bisherige Vorsitzende Andreas Hollerbach sein Amt zur Verfügung. Eine Vielzahl langjähriger Wegbegleiter überreichte ihm bei der Verbandsversammlung höchste Ehrungen.

Nach den Klängen der Odenwälder Trachtenkapelle begrüßte Vorsitzender Andreas Hollerbach zur Verbandsversammlung eine sehr große Zahl an Ehrengästen aus der Politik und den Reihen der Feuerwehr in der Nibelungenhalle in Walldürn. Als Hausherr sprach Bürgermeister Markus Günther. Er betonte, dass er sich in Reihen der Feuerwehr immer fühle, als habe er einen persönlichen „Airbag“ zum Schutz dabei. Er wünschte allen ehrenamtlichen Feuerwehrmitgliedern, dass sie ihr „exzellentes Fachwissen“ möglichst selten unter Beweis stellen müssten.

5142 Feuerwehrleute im Kreis

Hollerbach berichtete über die Jahre 2018 bis 2021. Demnach waren Ende vergangenen Jahres 5142 Feuerwehrleute im Landkreis für die Sicherheit der Bürger aktiv, davon 3146 in den Einsatzabteilungen und 951 in der Jugendfeuerwehr. In den nächsten Jahren werde die Einsatzkräfteverfügbarkeit die Feuerwehren noch mehr fordern.

Unwetterereignisse wie im Ahrtal und die Hitze der vergangenen Wochen hätten verdeutlicht, dass die Wehren sehr schnell sehr viele Kräfte benötigten. Ohne Arbeitgeber, die diesen Dienst unterstützten, könne die Feuerwehr in ihrer jetzigen Form nicht mehr bestehen. Die Feuerwehren könnten für ihre Anliegen in den Kommunen nur um möglichst breite finanzielle, personelle und ideelle Unterstützung bitten. „Auch in unsicheren Zeiten dürfen Gelder für die kritische Infrastruktur nicht gekürzt werden“, führte Hollerbach aus.

Der Vorsitzende informierte über die Führungskräftefortbildungen. Er erwähnte die Unterstützung durch die Fachgebietsleiter Martin Kaiser und Matthias Grimm. Er lobte die Zusammenarbeit der einzelnen Verbände bei der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV). Alleine in 2021 seien 95 Einsätze für Betroffene und sieben Einsätze für Einsatzkräfte bearbeitet worden. Er bedankte sich bei allen Beteiligten an der PSNV und dessen Förderverein.

In seinem Rückblick auf die vergangenen 26 Jahre gab er so manche Anekdote zum Besten. Weiter ging er auf die Gründung einer gemeinsamen Kreisjugendfeuerwehr 1997 aus den beiden Altkreisen Buchen und Mosbach mit Nikolaus Klasan als Kreisjugendfeuerwehrwart ein „Auch heute ist die Zusammenarbeit zwischen der Jugendfeuerwehr und dem Verband ein großes Miteinander“, sagte Hollerbach.

Er berichtete über die großen Veranstaltungen der vergangenen Jahrzehnte wie „Abenteuer in Rot“ 2000 in Walldürn, 2007 in Buchen und 2013 in Mosbach, die acht Dreiländertreffen im Landkreis, die Landesverbandsversammlung 2016 und an die weltgrößte Fortbildungsveranstaltung im Bereich technische Hilfe 2019, die „RescueDays“ in Mosbach.

Pamela Hollerbach berichtete als Kreisjugendwartin. Während der Coronazeit sei es das oberste Ziel gewesen, die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren sicherzustellen. Deshalb hätte die Jugendfeuerwehr immer wieder zurückstecken müssen, auch wenn sich online getroffen, ein dezentrales Kreiszeltlager als „zeltlager@feuerwehrhaus“ organisiert und zu Weihnachten Geschenke verteilt habe.

Jugendleistungsspanne abgelegt

In 2021 legten im Oktober Mitglieder der Jugendfeuerwehr Buchen die Jugendleistungsspange in Mannheim ab, kurz danach mussten die Jugendfeuerwehren ihren Dienst wieder einstellen. Sie ging auf die Jahreshauptversammlung im Mai 2022 in Osterburken, das Dreiländertreffen in Bürgstadt und das Zeltlager in Auerbach ein.

Über die aktuellen Mitgliederzahlen mit 951 Jugendlichen, davon ein Viertel Mädchen, freute sie sich besonders. Zum Abschluss wies sie auf die bereits erfolgte Ehrung von Andreas Hollerbach mit der Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber hin.

Kassier Gerd Mayer legte die Kassenberichte für die Berichtsjahre 2018 bis 2021 vor. Insgesamt informierte er die Versammlung über eine positive Kassenentwicklung. Außerdem stellte er den Wirtschaftsplan für 2022 zur Abstimmung. Dieser wurde einstimmig angenommen. Kassenprüfer Hilmar Hülser und Erhard Saffrich bescheinigten dem Kassier eine vorbildliche Kassenführung.

Spitzenwert in Deutschland

Landrat Dr. Achim Brötel betonte, dass Feuerwehrler das beste Beispiel für das Ehrenamt seien, und freute sich, dass mehr als zwei Prozent der Bevölkerung in den Feuerwehren im Landkreis aktiv seien. „Ein Spitzenwert in ganz Deutschland“, betonte er. Zwar seien die Einsatzzahlen während der Pandemie um ein Viertel gesunken, dennoch seien die Anforderungen an die Feuerwehr gestiegen. Er teilte mit, dass die Landesförderung mit 1,4 Millionen Euro um 50 Prozent gestiegen sei und mit der Landkreisförderung rund 1,86 Millionen Euro für die Feuerwehren im Neckar-Odenwald-Kreis betrage.

Seit der Gründung des Kreisfeuerwehrverbandes 1973 habe es nur zwei Vorsitzende gegeben: Karl Lehrer und Andreas Hollerbach. „Diese Zeiträume setzen Maßstäbe“, sagte der Landrat und richtete seinen Dank für das hervorragende persönliche Miteinander an den Verbandsausschuss. Mit einer Odenwälder Genusstasche bedankte er sich beim scheidenden Vorsitzenden. Auf seinen Antrag hin wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

Die Delegierten genehmigten einstimmig die Erhöhung des Beitrags um 1,30 Euro pro aktives Mitglied. Ebenso wurde die Satzungsänderung mit Einführung eines geschäftsführenden Vorstands und der Einführung einer Möglichkeit, Sitzungen und Versammlungen online abhalten zu können, einstimmig angenommen.

Bei den Wahlen bestimmte die Versammlung Michael Genzwürker (Buchen) einstimmig zum neuen Vorsitzenden. Außerdem bestätigten sie Michael Seyfried ( Hardheim) und Thomas Link (Buchen) als stellvertretende Verbandsvorsitzende.

Den Ausschuss bilden Detlev Ackermann (Mosbach), Roland Bangert (Seckach), Sascha Dörr (Walldürn), Christian Eifler (Schefflenz), Dieter Hafner (Neckargerach), Roland Heck (Haßmersheim), Andreas Hollerbach (Buchen), Dennis Obieglo (Mosbach), Markus Peiß ( Mudau), Burkhard Schulze (Aglasterhausen), Thomas Stark (Osterburken). Als Kassierin fungiert Solveigh Hagendorn (Waldbrunn). Martin Kaiser (Hardheim) übernimmt das Amt des Geschäftsführers, Manfred Müller (Mudau) das Amt des Schriftführers. Die beiden Kassenprüfer Hilmar Hülser und Erhard Saffrich prüfen weiterhin die Kasse. Von der Versammlung wurden die neuen Fachgebietsleiter bestätigt. Boris Kößler und Johannes Rapp verstärken den Verbandsausschuss als Fachgebietsleiter.

Gerd Mayer Ehrenmitglied

Bei den anschließenden Verabschiedungen wurden Manuel Zierlinger (seit 2017), Peter Schmitt (seit 2011), Klaus Theobald (seit 1996), Matthias Pflüger (seit 1996) und Gerd Mayer (seit 1996) verabschiedet. Für sein Engagement wurde Manuel Zierlinger mit der Bronzenen Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbands ausgezeichnet. Matthias Pflüger, Sebastian Klos und Max Beißwenger (beide seit 2011) erhielten die Ehrennadel in Gold. Für sein überragendes Engagement ernannte Andreas Hollerbach seinen Kassier Gerd Mayer (Mudau) zum Ehrenmitglied des Kreisfeuerwehrverbandes.

Die James-Bond-Titelmelodie zu „Skyfall“ leitete die Verabschiedung von Andreas Hollerbach ein, dargeboten von Nikolasa Antiquera-Mall, ihrem Sohn und dessen Freundin als „Studio M“ - ein. Der neue Vorsitzende, Michael Genzwürker, beschrieb den Werdegang von Andreas Hollerbach. Dieser war 1984 in die Jugendfeuerwehr Buchen eingetreten. Bereits zwölf Jahre später trat er die Nachfolge von Karl Lehrer an. Genzwürker ernannte ihn zum Ehrenvorsitzenden.

Lob vom Landespräsidenten

Der Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, Dr. Frank Knödler, stellte fest: „Für dich habe ich ein Grillfest sausenlassen“, und betonte, wie wichtig es ihm gewesen sei, Andreas Hollerbach persönlich zu verabschieden. Er überreichte Hollerbach den Verdienstorden der deutschen Feuerwehren in Gold und betonte, dass diese Ehrung im Bereich Feuerwehr das „Bundesverdienstkreuz erster Klasse“ sei. Außerdem stellte er einen Jury-Preis bei der BGV-Nachwuchshelden-Aktion für Hollerbachs Heimatjugendfeuerwehr in Höhe von 1000 Euro in Aussicht.

Zum Abschluss sang Nicolasa Frank Sinatras „My Way“ auf Deutsch und sorgte mit „So leb Dein Leben“ für Rührung beim scheidenden Vorsitzenden.

Für die gute Zusammenarbeit bei den Dreiländertreffen der vergangenen 26 Jahre überreichte Norbert Heinkel aus dem Odenwaldkreis das Ehrenzeichen des Bezirksfeuerwehrverbands Hessen-Darmstadt an Andreas Hollerbach. Dominic Groh, Kreisjugendwart des Odenwaldkreises, zeichnete jenen mit der Ehrenmedaille der Jugendfeuerwehr Odenwaldkreis für die vielen Spielenachmittage am Dreiländertreffen aus.

Und Hauke Muders, Kreisbrandinspektor im Landkreis Miltenberg, überreichte Hollerbach die Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Bayern in Silber. Ingo Kochsmeier, stellvertretender Geschäftsführer des DRK Mosbach, überreichte ein Präsent und bedankte sich für alle Dinge, die die Feuerwehren und das Deutsche Rote Kreuz verbinden. mag