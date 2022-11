Neckar-Odenwald-Kreis. Nach zwei Corona-bedingten Zwangspausen findet die Aktion „Mitmachen Ehrensache“ 2022 im Neckar-Odenwald-Kreis wieder statt. Zum Internationalen Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember sind Schülerinnen und Schüler für eine richtig gute Sache aktiv. Für diesen Aktionstag werden sie sich selbstständig eine Arbeitsmöglichkeit suchen und dort den vielleicht ersten Tag im Berufsleben verbringen. Dabei haben sie Gelegenheit, Einblicke in die Arbeitswelt zu bekommen und zu erkunden, ob ihre Wahl zumindest auch für zukünftige Praktika interessant sein könnte. Zum offiziellen Auftakt von „Mitmachen Ehrensache“ trafen sich die beiden Schirmherren der Aktion, Landrat Dr. Achim Brötel und Oliver Caruso, mit Unterstützern und Kooperationspartnern. Mit dabei waren Marcus Wildner (Kreisjugendring), Cathleen Göthel (IHK Rhein-Neckar), Jochen Baumgärtner (Kreishandwerkerschaft) und Stefan Götz (Wirtschaftsjunioren Heidelberg). Der Fachdienst Jugendhilfe des Landratsamts wurde durch Jugendreferent Rainer Wirth vertreten. Die Schülerinnen des Nikolaus-Kistner-Gymnasiums Mosbach Lara Ludäscher, Anna-Linnea Momma, Mara Schick, Damla Toktas, Tanem Yaylali und Laura Brück kamen, stellvertretend für alle Mitmacher, in Begleitung ihres Schulsozialarbeiters Manuel Zin. Alle konnten berichten, dass sie bereits einen passenden Arbeitsplatz für den 5. Dezember gefunden haben.

Schirmherr Brötel sagte zum Auftakt: „Wir sind in diesem Jahr nicht angetreten um, wie vor der Pandemie, Teilnehmer- und Erlösrekorde zu brechen. Es geht 2022 insbesondere darum, wieder Flagge zu zeigen und die Aktion wieder zum Laufen zu bringen.“ Für ihr Engagement dankte er allen Beteiligten.

Und Hauptorganisator Rainer Wirth ergänzte: „So manch einer der früheren Mitmacher hat an diesem Tag auch schon die Bestätigung gefunden: Dieser Beruf wäre wirklich interessant für mich – oder eben nicht, auch das ein durchaus wichtiger Effekt, der in den vergangenen Jahren gefehlt hat.“ Über diese Erfahrungen hinaus arbeiten die Schülerinnen und Schüler aber auch für einen guten Zweck, geht doch ihr gesamter Arbeitslohn in den Jugendfonds des Landkreises. Diese Mittel stehen dann vollumfänglich für Projekte der Jugendarbeit etwa in Schulen oder Vereinen zur Verfügung.