Drei Szenarien geplant

Mosbach. Der DHBW-Campus im Mosbacher Lohrtalweg ist noch verwaist – und das wird er auch bis zu den Semesterferien noch bleiben.

Laut der Corona-Verordnung des Landes, in der verschiedene Öffnungsschritte vorgesehen sind, dürften eine gewisse Anzahl an Studierenden wieder an den Campus und in die Hörsäle zurückkehren. „Da die Öffnungen nicht praktikabel sind und das Sommersemester an der DHBW Mosbach und Bad Mergentheim schon weit fortgeschritten ist, kamen diese Öffnungen für uns zu spät. Es war unsere Entscheidung, am bestehenden und bewährten Konzept für die wenigen letzten Wochen des laufenden Semesters festzuhalten und so kurzfristig im Studienbetrieb nichts mehr zu verändern“, sagt Professor Dr. Max Mühlhauser, Prorektor und Dekan der Fakultät Technik an der DHBW Mosbach.

Es sei ihnen wichtig gewesen, so Mühlhauser, sowohl den Studierenden als auch den Partnerunternehmen frühzeitig Planungssicherheit für das Sommersemester zu geben. „Da unsere Studierenden häufig einen weiteren Wohnsitz in der Nähe ihres Partnerunternehmens haben, war es uns wichtig, dass niemand ohne solide Planung kurzfristig an- und abreisen oder sich eine Unterkunft besorgen muss – und im Zweifel auf der Couch beim Kommilitonen schläft“, so der Prorektor.

Es gibt Ausnahmen

Jedoch gab und gebe es Ausnahmen, so dass der Campus doch nicht immer menschenleer ist: Für notwendige Prüfungen und Laborübungen durften und dürfen die Studierenden an die DHBW kommen – natürlich unter Beachtung eines strengen Hygienekonzeptes. „Auf diese Weise konnten wir sicherstellen, dass sich das Studium nicht verlängert oder Klausuren aus mehreren Semestern dann später auf einmal nachgeholt werden müssen“, so Mühlhauser.

Aktuell plane man die Rückkehr der Studierenden im September in drei Szenarien: Präsenzlehre, ein hybrides Konzept und ein reines Online-Semester.

„Wir hoffen sehr, dass ab September wieder Studierende in Präsenz am Campus sein dürfen und gehen aufgrund der aktuellen Infektionslage, Testmöglichkeiten und Impfquote von einem wesentlich höheren Anteil an Präsenzveranstaltungen im Vergleich zu den vergangenen Online-Semestern aus“, berichtet Professor Dr. Max Mühlhauser abschließend.

