Das GTO profitiert von Fördergeldern

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Land unterstützt die Kommunen als Schulträger dauerhaft nicht nur beim Bau, sondern seit 2020 auch bei der Sanierung von Schulen. So stehen seit dem Doppelhaushalt 2020/21 pro Jahr jeweils 100 Millionen Euro für den Bau von Schulen sowie für deren Sanierung zur Verfügung. Zusammen mit den Fördermitteln in Höhe von acht Millionen Euro für Ganztagsbaumaßnahmen hilft das Land den kommunalen Schulträgern in diesem Jahr mit etwa 208 Millionen Euro bei ihrer originären Aufgabe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rund zehn Millionen Euro

Vom Schulbauförderungsprogramm profitieren so auch einige Schulen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Vor allem das Ganztagsgymnasium in Osterburken, das für den Neubau 9 773 000 Euro an Zuwendungen erhält. Aber auch für die Erweiterung und den Umbau des Burghardt-Gymnasiums werden 1 521 000 Euro bereitgestellt. Zuwendungen erhalten ebenfalls die Jakob-Mayer- Grundschule Buchen (548 000 Euro), Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule und Abt-Bessel-Realschule Buchen (332 000 Euro) und die Helene-Weber-Schule Buchen (155 000 Euro) für Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen.