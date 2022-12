Abrollbehälter Gefahrgut für die Feuerwache Buchen

Buchen/Mörtelstein. In der Buchener Feuerwache wird ein Abrollbehälter Gefahrgut (AB-G) mit Spezialausrüstung stationiert, der bei Unfällen und Bränden unter Beteiligung von umweltgefährdenden Stoffen zum Einsatz kommen wird. Der Mitfinanzierung des Behälters und des dafür notwendigen Wechselladerfahrzeugs stimmten die Mitglieder des Ausschusses für Verwaltung und Finanzen bei einer Sitzung in Mörtelstein zu. Abweichend von der Richtlinie des Landkreises, so der Hinweis von Landrat Dr. Achim Brötel zu Beginn der Sitzung, wird die Stadt Buchen für die Beschaffung einen erhöhten Zuschuss erhalten. „Der Abrollbehälter Gefahrgut dient gerade nicht örtlichen, sondern vielmehr überörtlichen Zwecken“, betonte Brötel. Die Kreisförderung bilde sich deshalb, anders als üblich, aus der Differenz zwischen der maximal erreichbaren Landesförderung und den zuwendungsfähigen Kosten und betrage 285 000 Euro. Der Ausschuss hat damit eine frühere Grundsatzentscheidung umgesetzt.

Für das Wechselladerfahrzeug (WLF) erhält die Stadt Buchen, so die ebenfalls einstimmige Entscheidung des Gremiums, weitere 18 300 Euro. Voraussetzung für die Förderung des Landkreises war hier, dass das Land die Beschaffung mit mindestens 40 Prozent der anerkannten Kosten oder mit einem Festbetrag gefördert hat. Die Voraussetzungen sind erfüllt, da die bewilligte Landeszuwendung 61 000 Euro beträgt.

„Schon seit 20 Jahren unterstützen wir solche Projekte – ein kleines Jubiläum“, leitete Landrat Brötel zum nächsten Tagesordnungspunkt über. Seit 2002 fördere der Kreis Projekte zur Integration junger Migranten. Der Ausschuss beschloss, den Anträgen mehrerer Städte auf Gewährung eines Personalkostenzuschusses für die Jahre 2023 bis 2025 erneut zuzustimmen. So erhalten die Stadt Buchen und die Stadt Walldürn den jährlich maximalen Betrag von 21 000 Euro sowie die Stadt Osterburken maximal 7000 Euro für ihre jeweiligen Integrationsprojekte.

Abschließend hatte der Ausschuss noch die erfreuliche Aufgabe, die Annahme von rund 63 000 Euro an Spenden und Zuwendungen an den Kreis und die Neckar-Odenwald-Kliniken zu bestätigen. „Auch das ist letztendlich nichts anderes als gelebtes bürgerschaftliches Engagement“, dankte der Landrat allen Spenderinnen und Spendern herzlich. Für die Bereitstellung der Sporthalle in Mörtelstein richtete Landrat Brötel Dankesworte an Bürgermeister Achim Walter, der zu Beginn die Ausschussmitglieder begrüßt hatte.