Chorsänger und Solisten gesucht

Zwingenberg. Für den Festspielchor der Hausoper „Der Freischütz“ suchen die Schlossfestspiele Zwingenberg mit einem offenen Chorcasting Verstärkung. Carl Maria von Weber hat für diese Oper wunderbare, spektakuläre Chöre komponiert.

Genannt seien zum Beispiel der Jäger- oder auch der Geisterchor. Der Chor wird in einer professionellen Operninszenierung mit hochkarätigen Solisten gemeinsam auf der Bühne stehen und erleben, wie eine Opernproduktion entsteht und schlussendlich zur Aufführung gebracht wird.

An vier Probesamstagen (voraussichtlich im Mai/Juni) zu je drei Stunden werden die Chöre so vorbereitet, dass die szenischen Proben auf dem Schlosshof im Juli beginnen können. Die Einstudierung übernimmt Chorleiter Erwin Schaffer. Die Teilnahme ist unentgeltlich, bietet aber die Gelegenheit, neben Gesangsstars auf der Bühne zu agieren.

Die Aufführungen finden dann am 4., 5. und 6. August 2023 statt. Die Informations- und Vorstellungsprobe für den Chor findet am Samstag, 12. November, um 11 Uhr in der Geschäftsstelle der Sparkasse in Mosbach-Neckarelz statt. Fragen zu diesem Termin beantwortet Chorleiter Erwin Schaffer (E-Mail: mail@erwin-schaffer.de).

Kleinrollen zu vergeben

Am darauffolgenden Tag findet ein weiteres Casting für die Vergabe von Solokleinrollen und eventuelle Nachbesetzungen im kommenden Jahr sowie für Solopartien in den nächsten Spielzeiten statt. Gespielt werden jeweils eine bekannte Oper und ein hochkarätiges Musical.

Für dieses Casting sollte ein frei gewähltes Beispiel aus Oper, Operette oder Musical, vorzugsweise bekannte Arien, mitgebracht werden. Eine Musikabspielmöglichkeit (Playback) für eine MP3-Datei auf dem Handy oder eine CD steht zur Verfügung. Eventuell benötigte Klavierbegleitung und entsprechende Noten sind selbst mitzubringen.

Für das Solocasting ist eine verbindliche Anmeldung mit der Angabe von Kontaktdaten, Alter, Stimmlage und optional einem beigefügten Foto bis zum 7. November notwendig (info@schlossfestspiele-zwingenberg.de). Das Solocasting findet am 13. November ebenfalls in der Geschäftsstelle der Sparkasse in Mosbach-Neckarelz statt. Bei Fragen zu den beiden Castings steht die Geschäftsstelle der Schlossfestspiele Zwingenberg unter Telefon 06261/6738907 zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den Schlossfestspielen, Produktionen und Besetzungen gibt es im Internet unter www.schlossfestspiele-zwingenberg.de. pm