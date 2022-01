In der Nacht auf Sonntag eilten zahlreiche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Abteilungen Königheim und Gissigheim, sowie der Löschzug der Feuerwehr Tauberbischofsheim mit Drehleiter in die Weinstraße in Königheim. Ein Zimmerbrand war am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, gemeldet worden. Laut Polizei hatte ein umgefallener Heizlüfter ein Feuer ausgelöst und die Löschversuche eines

