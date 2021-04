Zahl der Stellplätze hat sich mittlerweile verdoppelt

Main-Tauber-Kreis. Die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ wird auch von immer mehr Wohnmobilisten besucht. Dies spiegelt sich auch in der Anzahl der Wohnmobilstellplätze wider.

Dem Gast im Taubertal erschließen sich 27 Städte und Gemeinden sowie Gebiete von drei Landkreisen, die sich unter dem Dach des Tourismusverbandes zusammengeschlossen haben.

„Die Landschaft an der Tauber, am Main und an den Seitentälern ist reich an Burgen, Schlössern und Klöstern sowie gastfreundlichen Städten und Gemeinden und deshalb ein ideales Ausflugsziel für Wohnmobilisten“, informiert Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband.

Eine neue Umfrage des Tourismusverbandes bei den Städten und Gemeinden hat ergeben, dass die Zahl der Wohnmobilstellplätze inzwischen auf 32 angestiegen ist. „Dies ist eine tolle Entwicklung, denn vor nicht allzu langer Zeit waren es gerade einmal die Hälfte“, sagt Geschäftsführer Müssig.

Vollständige Infrastruktur

Zehn Wohnmobilstellplätze bieten eine vollständige Infrastruktur mit Frischwasser und Energieversorgung sowie Entsorgungsmöglichkeiten für Abwasser. Neun Stellplätze sind teilversorgt und bieten entweder Frischwasserbezug, Energieversorgung oder Abwasserentsorgung. Auf 13 Stellplätzen kann das Wohnmobil lediglich abgestellt werden.

Der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ strebt nun an, die Wohnmobilstellplätze bewerten zu lassen.

Zunächst ist eine Selbstbewertung vorgesehen. „Damit möchten wir anregen, die Qualität der Stellplätze zu verbessern“, sagt Vorsitzender Landrat Reinhard Frank.

Die Stellplätze für Wohnmobilfahrer sind unter der Homepage www.liebliches-taubertal.de/Uebernachten/Camping-Wohnmobilstellplaetze/Wohnmobiltour-mit-Stellplaetzen.html zu finden.

Eine Übersicht der Wohnmobilstellplätze einschließlich einer Wohnmobilroute durch das „Liebliche Taubertal“ und das angrenzende Hohenlohe sowie den Odenwald gibt es beim Tourismusverband „Liebliches Taubertal“, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/825806, oder per E-Mail an touristik@liebliches-taubertal.de. tlt