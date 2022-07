In der Samstagnacht entstand beim Brand eines Wohnhauses in der Wachbacher Straße in Bad Mergentheim ein Sachschaden in Höhe von rund 200 000 Euro. Das berichtet die Polizei.

Gegen 21.30 Uhr geriet der Anbau des Wohnhauses, in dem sich eine Küche befand, in Brand. Das Feuer dehnte sich rasch bis zum Dachbereich aus. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich die vier Bewohner nicht

...