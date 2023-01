Volksbanken Main-Tauber, Mosbach und Eichenbühl vor Fusion

Odenwald-Tauber. Die Volksbanken Main-Tauber und Mosbach sowie die Raiffeisenbank Eichenbühl wollen fusionieren, um sich gemeinsam zukunftsfähig aufzustellen. Die drei Aufsichtsräte unterstützen diesen Weg. Am 19. Januar stimmten sie Fusionsgesprächen zu.

Bei einem Pressegespräch am Donnerstag in Osterburken erläuterten sie ihre Pläne, nachdem am Tag zuvor die Mitarbeiter in Betriebsversammlungen informiert worden waren. In Sondierungsgesprächen, in denen auch Kontakt zu weiteren Volksbanken aufgenommen worden war, hatte das Trio zusammengefunden. „Wir sehen die Zukunft unserer Banken sehr ähnlich“, so Holger Gisele von der Raiffeisenbank Eichenbühl. Es sei wichtig, eine gewisse Größe zu haben, um für Mitarbeiter ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.

