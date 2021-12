Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Investition - Kreistag stimmte der Baukostensteigerung für die Straßenmeisterei Külsheim einstimmig zu / Projektsteuerung geht an PSB Waser mit Sitz im bayerischen Bad Griesbach Straßenmeisterei Külsheim: 667 000 Euro zusätzlich für den Neubau

Baukosten verteuern sich in der Regel. Das kennen die Kreisräte schon und beschlossen deshalb bei ihrer Sitzung am Mittwoch die Kostensteigerung in Höhe von rund 677 000 Euro ohne Diskussion einstimmig.