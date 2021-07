Städte, Gemeinden und Landkreis schließen Vertrag mit BBV

Main-Tauber-Kreis.. Alle Gemeinderäte der 18 Kommunen im Main-Tauber-Kreis sowie der Kreistag haben der Kooperation mit der Breitbandversorgung Deutschland (BBV) zugestimmt. Jetzt soll die Ausbaustufe 5 zügig angegangen werden. Ziel ist es, allen Haushalten im Main-Tauber-Kreis einen Glasfaseranschluss zu ermöglichen. "toni." - mit einem Punkt dahinter - lautet der einprägsame Name des Glasfaseranschlusses, mit dem die BBV wirbt. Ein entsprechendes Netz will das Unternehmen flächendeckend und privat finanziert im Main-Tauber-Kreis als zweitem Landkreis in Deutschland installieren. Einen entsprechenden Kooperationsvertrag schlossen die 18 Städte und Gemeinden und der Main-Tauber-Kreis am Donnerstagnachmittag mit der BBV in der Boxberger Umpfertalhalle. Die geplante Bauzeit beträgt drei bis vier Jahre, die Baukosten werden mit 135 Millionen Euro veranschlagt. Voraussetzung für den Ausbau ist eine Vorvermarktungsquote von mindestens 20 Prozent. Bereits am 1. August will die BBV im mittleren Main-Tauber-Kreis um Kunden werben. In der Wertheimer Eichelgasse wird sie ebenso eine Geschäftsstelle eröffnen wie in der Tauberbischofsheimer Fußgängerzone. Eine dritte ist in Bad Mergentheim geplant. Zudem wird bereits Ende Juli mit Marketingmaßnahmen für "toni." begonnen.

