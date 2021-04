Schwerer Verkehrsunfall auf der B 19 nahe Tiefenthal

Stalldorf/Gaurettersheim. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es im Bereich der Kreuzung B 19/Abzweigungen Gaurettersheim und Stalldorf, nahe Tiefenthal. Gegen 12.30 Uhr versuchte am Freitag ein 60 Jahre alter BMW-Fahrer die B 19 von Stalldorf kommend in Richtung Gaurettersheim zu überqueren und nahm hierbei einem 66-Jährigen in seinem Skoda die Vorfahrt, der auf der B 19 gerade von Euerhausen in Richtung Bad Mergentheim unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Skoda-Lenker schwer verletzt wurde, während der BMW-Fahrer leichte Verletzungen davontrug. Die Freiwillige Feuerwehr und zudem auch der DRK-Rettungsdienst aus der Kurstadt eilten herbei. Der Streckenabschnitt musste für einige Zeit voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Der Abschleppdienst beseitigte später die schwer beschädigten Unfallfahrzeuge (Bild). Sachschaden insgesamt: rund 50 000 Euro. sabix/brun/Bild: Brunecker

